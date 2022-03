Capcom annonce Exoprimal, une action coopérative pour PS4 et PS5

Dinosaures en masse et action multijoueur futuriste de Capcom. La société japonaise a annoncé le développement d’Exoprimal, une propriété intellectuelle sans précédent qui sera mise en vente en 2023 pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Le titre a été montré dans une première bande-annonce lors du State of Play. Il propose des combats coopératifs féroces contre toutes sortes de créatures. Pouvez-vous survivre à la menace qui pèse sur le monde ? Maintenant, tout dépend des joueurs.

Vous pouvez profiter de la vidéo juste en dessous de ces lignes.

La crise des semi-conducteurs n’est pas encore résolue

La PlayStation 5 a entamé sa deuxième année sur le marché avec le même problème de pénurie qui s’éternise depuis son lancement. Comme Microsoft, les Japonais ont dû faire face à cette éventualité, motivés par la crise des semi-conducteurs. Il est vrai que PlayStation Studios développe toujours des titres intergénérationnels, avec des améliorations dans la nouvelle génération. Il ne semble pas que la situation s’améliore à court ou moyen terme.

Le premier titre PlayStation Studios commercialisé en 2022 était Horizon Forbidden West, la suite du jeu vidéo mettant en vedette Aloy. Guerrilla Games a conçu un titre qui nous emmène au Far West, un endroit plein de dangers et de machines à tuer. Sur la base de la précédente, l’étude des Pays-Bas s’est concentrée sur l’amélioration et l’expansion de toutes les sections.

D’aventure en aventure, mais cette fois sur roues. GT, la saga vétéran de Polyphony Digital, est de retour avec Gran Turismo 7 pour PS4 et PS5. Le titre de pilotage réalisé par Kazunori Yamauchi est un hommage au genre et regroupe des centaines de véhicules, marques, circuits, etc. L’étude a l’intention de continuer à travailler sur les mises à jour et ils ont déjà avancé une feuille de route qui comprend de nombreux ajouts à l’avenir.