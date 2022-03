Returnal: Ascension annoncé, une mise à jour gratuite qui ajoutera de la coopération et plus encore

La vie sur la planète Atropos est un pur cycle de vie et de mort. Returnal, le jeu vidéo exclusif Housemarque pour PS5, n’a pas encore dit son dernier mot. Lors du State of Play, le studio a dévoilé la mise à jour gratuite Ascension. Il sera disponible à partir du 22 mars et ajoutera un mode coopératif jusqu’à deux joueurs (abonnement PS Plus requis), ainsi qu’un mode survie.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous :

Ghostwire : Tokyo, la prochaine exclusivité ; Franc-parler, retardé

Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7 ont été les premiers jeux PlayStation Studios arrivés sur PS5 en 2022, malgré le fait qu’ils aient également vu le jour sur PS4. Il en sera de même avec le tant attendu God of War : Ragnarök, qui suit les aventures de Kratos et de son fils Atreus, le tout dans la mythologie nordique. Au-delà des développements internes de Sony, plusieurs projets pointent à l’horizon.

Très prochainement, le 25 mars, Bethesda publiera Ghostwire : Tokyo. Il s’agit d’une propriété intellectuelle inédite développée par Tango Gameworks, responsable de The Evil Within 2. En fait, elle a été initialement conçue comme un troisième volet de cette saga. Situé dans la ville japonaise de Tokyo, les joueurs se lanceront dans un voyage fantomatique en tant qu’enquêteurs du surnaturel. Il a été récemment annoncé que le skin fourni en tant qu’incitatif de précommande (Reserve Biker Outfit) avait été remplacé par une tenue de différentes couleurs.

Mai était le mois de Forspoken, mais Square Enix et Luminous Productions ont révélé qu’ils n’arriveraient pas à temps pour la date annoncée. À travers une déclaration, les créateurs de Final Fantasy XV ont fait valoir qu’ils avaient besoin de quelques mois pour peaufiner au maximum l’expérience de jeu. Ce titre d’action à la troisième personne nous met dans le skin de Frey, une fille de New York qui se retrouve dans un monde fantastique plein de créatures maléfiques. Nous pourrons lutter contre toutes ces bêtes à partir du 10 octobre sur PS5 et PC.