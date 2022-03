FIFA 22 FUT TOTW 25 avec Iago Aspas, De Bruyne et Saka maintenant disponible

FIFA 22 confirme les joueurs qui composent l’équipe de la semaine 25. Celle connue sous le nom de TOTW met en lumière les footballeurs les plus pertinents pour leur performance lors de la dernière journée de championnat. Ils sont disponibles dès maintenant dans le cadre de l’ouverture du pack à durée limitée et sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 25 dans FUT FIFA 22 : tous les élus

Titres

TP : Bizot, 84 ans, Stade Brestois 29 ans

DG : Lucas Hernandez, 88 ans, AC Milan

CAD : James, 86 ans, Chelsea

CAI : Raum, 84 ans, TSG 1899 Hoffenheim

CM : De Bruyne, 93 ans, Manchester City

MD : Saka, 87 ans, Arsenal

CM : Carlos Soler, 84 ans, Valence

MD : Faivre, 84 ans, Olympique de Lyon

ST : Iago Aspas, 88 ans, Celta de Vigo

BU : Lautaro Martinez, 87 ans, Inter Milan

DC : Toney, 86 ans, Brentford

Suppléants et réserves

PT : Pacheco, 83 ans

CT : Hinteregger, 83 ans

CT : Cabrera, 81 ans

MOC : Zelarayan, 85 ans

MG : Gelson Martins, 82 ans

MC : Endo, 82 ans

ST : Evanilson, 84 ans

CT : Lees, 77 ans

PM : Morgan, 79 ans

CDM : Bodiger, 78 ans

DC : Debeljuh, 76 ans

ST : Airam Cabrera, 71 ans

L’équipe de la semaine 25 se distingue par des articles d’une valeur particulière. De Bruyne est le joueur le plus remarquable avec une moyenne de 93 points. Avec 95 passes et 90 dribbles, vous pouvez avoir l’un des meilleurs milieux de terrain de tout le match. Par contre, Iago Aspas est très intéressant. 90 dribbles et tirs sont ses principaux atouts. et, il peut être en retard sur les autres attaquants en vitesse (86), mais il peut frapper de l’extérieur de la surface comme le meilleur.

L’autre visage dans la représentation de LaLiga Santander repose sur les épaules de Carlos Soler. À 84 ans en moyenne, il est le joueur de départ le moins bien noté, il peut donc servir d’élément à échanger dans les SBC. Si nous allons chez les remplaçants, nous pouvons trouver Pacheco, le gardien du Deportivo Alavés.

La source: Electronic Arts