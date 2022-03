Gotham Knights confirme sa date de sortie définitive

Gotham Knights indique une nouvelle fois sa date de sortie sur le calendrier. La nouvelle aventure de l’univers DC dans le jeu vidéo fera ses débuts le 25 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

« Gotham aura toujours besoin de ses héros », commence le compte Twitter officiel dans un court message. « Préparez-vous pour une aventure sans précédent le 25 octobre 2022 », concluent-ils. La confirmation apparaît seulement 48 heures après que la base de données de Steam ait détecté un test du jeu. Son poids, 82,41 Go, est la seule donnée spécifique partagée par le fichier, qui a déjà été supprimé.

Gotham Knights, l’univers de la chauve-souris au format coopératif

L’une des particularités de Gotham Knights par rapport à la saga Batman Arkham est la possibilité de partager l’expérience avec un ami. Fleur Marty, sa productrice exécutive, a assuré dans une interview que le combat a été repensé pour s’adapter à un second partenaire.

« Bien sûr, nous sommes toujours un bagarreur, et certains mécanismes ne sembleront pas étrangers à quelqu’un qui a joué et apprécié la saga Arkham, mais à bien des égards, c’est très différent », a-t-il déclaré. Bien sûr, le fait qu’il partage certains éléments avec le travail de Rocksteady ne signifie pas que les liens vont plus loin. Ils ne font pas partie du même univers ; racontera une histoire originale.

Rappelons que le titre Warner Bros Montréal nous permettra d’incarner Batgirl, Robin, Red Hood ou Nightwing, qui devront s’occuper de la ville en l’absence du Dark Knight. Malgré ses fonctionnalités coopératives, il peut être apprécié seul comme une autre aventure solo. Initialement, son lancement était prévu dans le passé 2021. Les problèmes dérivés de la pandémie ont été le principal déclencheur pour le retarder de 12 mois supplémentaires.

La source: Compte Twitter officiel de Gotham Knights