Obi-Wan Kenobi surprend avec ses premières images officielles

Obi-Wan Kenobi de Disney+ montre au public les premières images officielles. Ewan McGregor revient pour manier le sabre laser comme l’un des personnages les plus aimés de l’univers Star Wars. N’oubliez pas que sa première est prévue pour le 25 mai dans le cadre de l’abonnement.

Obi-Wan se déchaîne dans ses premières images

Entertainment Weekly a été le média choisi pour ce premier regard exclusif. Huit images qui anticipent certains des nouveaux visages qui accompagneront McGregor au casting.

L’un d’eux est l’inquisiteur Reva, joué par Moses Ingram, qui remplit sa mission à la recherche de Jedis pour l’Empire. Deborah Chow et Joby Harold, réalisatrice et scénariste de la série, révèlent que l’ambition de Reva sera sa principale motivation pour les traquer. À sa place aux côtés de Dark Vador, Ingram révèle que Reva « partage le même objectif du côté obscur » et qu’ils sont « dans la même équipe ».

Ewan McGregor en a également profité pour partager quelle image d’Obi-Wan Kenobi sera transférée dans la série : « Au début de l’histoire, nous trouverons un Obi-Wan brisé, vaincu, qui a en quelque sorte abandonné. » Il ne sera pas le seul personnage connu à apparaître. Oncle Owen reviendra en première ligne joué par Joel Edgerton.

Le dernier coup de pinceau sur la série repose sur la planète Daiyu, un scénario inédit vers lequel Obi-Wan se rendra. « Les sensations sont similaires à celles de Hong Kong », révèle Harold. « Il y a une vie nocturne axée sur les graffitis et c’est un peu tendu. Il a juste une ligne et une sensation différentes. »

Obi-Wan Kenobi s’impose au calendrier Disney comme l’une de ses grandes sorties pour 2022. Quelles surprises nous attendent ? Après Le The Book Of Boba Fett, Lucasfilm est clair qu’ils veulent cibler le fan de toujours. Vous pouvez lire notre critique de la première saison ici.

La source. Divertissement hebdomadaire