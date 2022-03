Fortnite : quand se termine la saison 1 ? Quand commence la saison 2 ?

La saison 1 de Fortnite Chapter 3 a ses jours comptés, puisqu’elle devrait se terminer très prochainement. Comme d’habitude, dans la période entre les saisons de Fortnite Battle Royale, nous répétons souvent les mêmes questions : quand la saison 1 se termine-t-elle ? Quand commence la saison 2 ? Lisez juste ci-dessous pour connaître les réponses:

Fortnite Chapitre 3 : quand se termine la saison 1 et quand commence la saison 2 ?

Comme d’habitude, la réponse à cette question se trouve toujours dans le jeu lui-même. Depuis le menu Fortnite Battle Royale, si nous allons dans l’onglet Battle Pass, dans le coin inférieur gauche se trouve la date de fin de la saison : 19 mars 2022.

Dans l’onglet « Battle Pass » du menu Fortnite Battle Royale, on nous annonce que la saison 1 se terminera le 19 mars 2022

Autrement dit, selon le jeu vidéo lui-même, et sauf changement ou modification de dernière minute, la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite se terminera le samedi 19 mars 2022. Ce même jour, la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite devrait commencer. , dès que le patch 20.00 entrera en jeu.

Les jours de patch et de mise à jour pour Fortnite Battle Royale sont généralement les mardis, bien que le fait que Fortnite Chapter 3 Season 1 ait commencé le dimanche 5 décembre 2021 nous fait penser qu’à ce stade, tout est possible.

Y aura-t-il un événement final de la saison 1 de Fortnite ?

Considérant que le dernier patch de la saison, 19.40, n’a pas ajouté de conteneurs .pak suffisamment grands pour suggérer qu’ils contenaient des fichiers liés à des événements, il ne semble pas qu’il y aura un événement final de la saison 1. de Fortnite.

Liste des conteneurs .pak dans Fortnite Battle Royale après le patch 19.40

Nous insistons; c’est normal ». Lors de la transition entre les saisons 1 et 2 du chapitre 2 de Fortnite, la même chose s’est produite : il n’y a pas eu d’événement non plus. Nous comprenons qu’il s’agit de doser l’intrigue et la tradition de Fortnite, et non d’accélérer les choses, car de nombreux progrès ont été réalisés avec l’événement final de la saison 8 de Fortnite Chapter 2 et sa transition vers le chapitre 3.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration