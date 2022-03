Star Trek: Resurgence refait surface avec un gameplay mettant en vedette Spok

Sept minutes de gameplay avec le mythique Spok à l’écran. Star Trek : Resurgence, le jeu vidéo narratif de Dramatic Labs, n’a pas de date de sortie précise, mais il a montré plusieurs séquences dans une vidéo publiée en exclusivité par IGN. C’est un produit dans lequel l’histoire aura des chemins différents, il sera donc important de décider et de bien observer l’évolution des dialogues. Vous pouvez voir la vidéo juste en dessous de ces lignes :

Une nouvelle histoire dans l’univers de Star Trek

Lors de l’annonce du jeu lors du gala The Game Awards 2021, le studio a publié un communiqué dans lequel ils exprimaient leur enthousiasme à l’idée de pouvoir travailler sur un titre Star Trek, puisqu’ils sont fans de la saga. « C’est un honneur absolu de créer une aventure qui place les joueurs au centre de l’action. » Dramatic Labs promet que le jeu introduira des décisions « qui influenceront tous les aspects du récit ».

Après les événements de Star Trek: Nemesis, l’histoire du jeu se concentre sur l’officier de l’USS Resolute Jara Rydek, ainsi que sur l’ingénieur Carter Diaz. Les personnages doivent percer un mystère lié à une ancienne espèce extraterrestre.

Construit sur le moteur graphique Unreal Engine, l’équipe entend que ce projet représente une évolution pour le studio lui-même. En fait, Dramatic Labs est un développeur né après l’effondrement de Telltale Games, il comprend donc des créatifs qui ont travaillé sur des jeux comme Game of Thrones, The Walking Dead et The Wolf Amongs. Le fondateur lui-même, Kevin Bruner, était également PDG de Telltale à son époque.

Star Trek: Resurgence sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store) cette année.

source | IGN