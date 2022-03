Corsair lance l’outil en ligne PC Builder : concevez pas à pas le PC de vos rêves

Corsair, la célèbre marque de hardware spécialisée dans le gaming, a lancé PC Builder, son propre outil en ligne afin que les fans de jeux vidéo PC puissent construire leur équipement étape par étape, de la manière la plus confortable et intuitive possible. Il s’agit d’une page Web avec une multitude d’options afin que tout utilisateur puisse choisir les composants qui répondent le mieux à ses besoins et ainsi réaliser un ordinateur personnalisé.

Construisez étape par étape le PC de jeu de vos rêves

Combinant une vaste base de données de compatibilité des composants PC avec des informations d’experts en matériel et des conseils de construction, Corsair PC Builder est une ressource inestimable lors de la recherche et de la configuration d’un nouveau PC. Et c’est que grâce à une énorme base de données, Corsair PC Builder est capable de faire une multitude de configurations à travers toutes sortes de composants PC actuellement en vente. « Les utilisateurs spécifient simplement leur choix de processeur Intel ou AMD, de carte graphique et de carte mère, et Corsair PC Builder fournit une liste complète de composants Corsair primés, tous garantis compatibles avec le système spécifié. »

De plus, cet outil garantit que tous les composants sélectionnés par l’utilisateur sont entièrement compatibles entre eux, évitant les goulots d’étranglement redoutés pour le système. « En optimisant certaines pièces pour votre construction personnelle, Corsair PC Builder s’assure que vous ne dépensez pas trop en mémoire dont votre CPU ne peut pas profiter ou que vous ne choisissez pas une alimentation dont les performances ne répondent pas aux exigences de jeu les plus intenses. »

Enfin, le nouveau site Web de Corsair dédié à la construction d’équipements performants propose toutes sortes d’informations utiles sur chaque composant, du prix à la disponibilité, ainsi que des alternatives similaires. Corsair PC Builder est désormais disponible via le lien suivant.

source | Corsaire