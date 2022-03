Fortnite Saison 1 : 14 fuites de défis et de missions

Monopoly Fortnite, Jeu de Societe, Jeu de Plateau, Version Francaise

Monopoly fortnite nouvelle Edition: jeu de société où le but du jeu est de s'emparer des lieux, combattre ses adversaires et éviter la tempête pour survivre et gagner ! Nouveau pack, lieux et personnages ! Version française. Principe du jeu: faites le tour du plateau de jeu tout en vous emparant des différents lieux, en combattant vos adversaires, en évitant la tempête et en gardant vos point de vie ! ce n’est pas ce que vous possédez qui compte mais combien de temps vous pourrez survivre ! tout comme dans le jeu vidéo, le dernier survivant remporte la partie. 2 à 7 joueurs. Temps de la partie: environ 30 minutes. Âge recommandé: à partir de 13 ans. Accessoires inclus: plateau de jeu, 27 costumes en carton avec socle, 15 cartes tempête, 16 cartes lieu, 16 cartes coffre, 8 cartes mur, 1 dé numéroté, 1 dé d'action avec autocollants, 110 jetons point de vie et les règles du jeu en français. Aucune pile n'est nécessaire. Vous aimez les jeux de société et partager un moment en famille ou entre amis? Monopoly fortnite nouvelle Edition est le jeu parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 13 ans, 14 ans, 15 ans et plus.