Monster Hunter Rise aura un essai gratuit sur Nintendo Switch Online

À l’aube d’un nouvel événement, au cours duquel la nouvelle de l’extension Sunbreak sera annoncée, les abonnés Nintendo Switch Online auront la possibilité d’accéder à un essai gratuit de Monster Hunter Rise. Du 11 au 17 mars, les joueurs pourront télécharger cette version et devenir chasseur. Il s’agit d’un test temporaire, bien qu’il n’ait pas été confirmé s’il inclut tout le contenu.

Profitant de cette circonstance, Capcom a diffusé une nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Rise, qui couvre l’actualité et anticipe l’arrivée de Sunbreak, qui aura lieu l’été prochain. La date précise n’est pas encore connue, il reste donc à voir si l’événement de streaming numérique fera la lumière sur cette question spécifique. En attendant, vous pouvez profiter de la vidéo ci-dessous.

Quand est l’événement Monster Hunter?

Capcom a annoncé que l’événement numérique Monster Hunter aura lieu le 15 mars à 15h00 (CET). La société japonaise proposera la présentation en streaming via ses chaînes officielles sur YouTube et Twitch, avec traduction en anglais. Cependant, depuis le Twitter de Nintendo Espagne, ils ont signalé qu’il pouvait également être vu avec des sous-titres espagnols sur la chaîne de la division espagnole de Nintendo. Ils promettent des nouvelles sur les monstres, le gameplay et plus encore. Sa durée ? Environ 20 minutes environ.

Monster Hunter Rise et Monster Hunter Rise : Sunbreak sont tous deux développés pour Nintendo Switch et PC. Il convient de noter que ces versions n’ont aucune sorte de progression croisée, il n’est donc pas possible de transférer le jeu sauvegardé de la console à l’ordinateur, du moins pas encore. Fidèle à lui-même, le titre continue de se développer avec des mises à jour de contenu régulières et gratuites. L’aventure ne fait que commencer.

source | Boulon de jeu