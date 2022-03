Ghostwire : Tokyo, les cinq clés pour lesquelles vous ne pouvez pas le manquer

Il vous en reste très peu pour pouvoir arpenter les rues de Tokyo. Tango Gameworks, le studio dirigé par Shinji Mikami, présente son projet le plus personnel à Ghostwire : Tokyo. Ce nouveau thriller d’action-aventure solo vous permet d’embrasser la culture japonaise d’une manière unique grâce au potentiel de la nouvelle génération. Et c’est que le titre rompt complètement la tendance de l’étude dans ses derniers travaux. Nous vous disons les clés pour lesquelles vous ne pouvez pas manquer la bombe pour PS5 en mars.

Explorez Tokyo rue par rue : passion pour la culture japonaise

Dès le départ, Ghostwire : Tokyo vous permet d’explorer rue par rue les quartiers de la capitale japonaise. L’arrière-cour d’un immeuble peut être le fief d’un puissant yokai. La clé de la conception de la ville tourne autour d’un équilibre parfait entre réalisme et surnaturel. Avez-vous besoin de fournitures? Cherchez les enseignes des supermarchés tenus par des êtres assez particuliers. Vous préférez trouver de nouveaux lieux d’exploration ? Purifiez les temples sous les portes torii et poussez les démons à occuper d’autres zones plus loin.

Le siège de ses créateurs est installé sur l’île artificielle d’Odaiba, en plein cœur de la baie de Tokyo. L’équipe respire et vit la culture japonaise au quotidien ; ils travaillent au même endroit qu’ils ont l’intention de déménager dans le monde numérique. Les joueurs reconnaîtront immédiatement des monuments populaires tels que le croisement de Shibuya ou la tour de Tokyo. Mais le travail va au-delà de la présentation des icônes de la ville : la culture japonaise se respire à tous les niveaux. La manière dont le folklore japonais est représenté, les coutumes de vie de ses citoyens… Vous pouvez vous attendre à une représentation fidèle des éléments qui font la particularité de la capitale.

Tango Gameworks Nouvel horizon

L’héritage de Shinji Mikami dans l’horreur de survie a été à l’origine des premiers projets de Tango Gameworks. Les deux épisodes de la franchise The Evil Within ont utilisé la terreur comme dénominateur commun pour le plus grand plaisir des fans. Ghostwire : Tokyo change de terrain pour proposer un titre axé sur l’action, un thriller chargé d’adrénaline où vous devrez vous frayer un chemin à travers des dizaines de démons prêts à vous traquer. Cette nouvelle perspective allie le talent du studio à la souplesse du genre, loin du survival-horror.

Les yokai, grands ennemis

Des forces surnaturelles issues de la mythologie japonaise patrouillent dans les rues de Tokyo à la recherche de nouvelles proies. Dans le jeu, vous affronterez des forces inhabituelles dans l’industrie du jeu vidéo. Les Kuchisake, par exemple, sont des démons aux longues figures qui manient des ciseaux pointus. Il représente la quête de vengeance d’une femme assassinée aux mains de son mari. D’autres, comme les Amewarashi, ressemblent à des enfants vêtus d’un imperméable jaune. Lorsqu’ils détectent votre présence, ils alertent les autres yokai à proximité pour leur venir en aide. Si vous connaissez les mythes et légendes du Japon vous reconnaîtrez une grande partie des démons.

Combat dynamique : lancez des pouvoirs du bout des doigts

Le combat de Ghostwire : Tokyo est une autre de ses caractéristiques. Akito, le protagoniste, pourra lancer des pouvoirs qui influencent les démons de différentes manières. L’un de ceux que vous débloquerez au début du jeu vous permet de lancer des projectiles de vent qui déforment les ennemis en temps réel. En faisant suffisamment de dégâts, vous pouvez découvrir leur noyau, que vous pouvez arracher en les exécutant avec les cordes spectrales. Ce n’est là qu’un exemple des capacités que vous trouverez au cours de votre progression, qui sont combinées avec d’autres outils physiques, tels que des arcs. Vous pouvez les mettre à niveau pour étendre leurs pouvoirs.

Un vrai jeu nouvelle génération

Ghostwire : Tokyo a été développé en gardant à l’esprit le potentiel de la PS5. La nouvelle génération offre à l’équipe japonaise les outils pour construire sa vision de Tokyo sans barrières entre le joueur et ce qui se passe à l’écran. Des capacités du DualSense au muscle technique, tout fonctionne comme une seule entité qui élève l’expérience à des niveaux impossibles à atteindre auparavant. Les enseignes lumineuses vedettes de la photographie de Tokyo colorent le paysage grâce à l’utilisation du ray tracing. La mémoire SSD, d’autre part, réduit considérablement les temps de chargement pour vous permettre d’entrer immédiatement dans l’action. Action que vous ressentirez dans la paume de vos mains grâce à l’utilisation des déclencheurs adaptatifs et du retour haptique du contrôleur PS5. Vous ressentirez la réponse de tout ce que vous faites sur scène d’une manière unique et reconnaissable.

Votre voyage à Tokyo est sur le point de commencer

Vous a-t-il convaincu ? Eh bien, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en faire l’expérience par vous-même. Ghostwire : Tokyo sera commercialisé à partir du 25 mars sur PS5 et PC. Les utilisateurs de PS Plus bénéficieront d’avantages exclusifs en le pré-commandant numériquement via le PS Store. L’édition standard sera à 10 % de réduction jusqu’au 24 mars. A partir de son prix de vente conseillé (69,99 euros) vous pouvez l’acheter pour 62,99 euros durant cette plage horaire.

Si vous ne pouvez pas attendre le 25, la Digital Deluxe Edition vous permet de commencer à jouer à partir du 22 mars, trois jours avant le reste des joueurs. De plus, des bonus tels que le pack de tenues urbaines, l’arme kunai et la tenue shinobi sont inclus. Tout cela pour 80,99 euros jusqu’au 24 mars si vous êtes membre PS Plus ; Une fois la promotion terminée, il vous en coûtera 89,99 euros.