F-Zero X (N64) arrive sur Nintendo Switch Online : date confirmée

F-Zero X arrivera sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack le vendredi 11 mars 2022. Après la première du service d’abonnement étendu Nintendo Switch le 5 novembre, la firme japonaise confirme ainsi un nouveau titre supplémentaire de la collection Nintendo 64, qui vient s’ajouter aux ajouts de décembre (Paper Mario), janvier (Banjo-Kazooie) et février (The Legend of Zelda : Majora’s Mask). Nous parlons de l’un des jeux vidéo les plus importants et les plus mémorables de la console, qui au milieu de 2022 conserve intacte sa sensation de vitesse et de frénésie.

F-Zero (N64) et F-Zero GX (GCN) sont les deux épisodes les plus mémorables de cette série exigeante, éclipsée par le succès commercial de Mario Kart dans le genre vitesse au sein de la maison japonaise. 29 pistes, une multitude de coupes, cinq modes de jeu et une difficulté croissante qui fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Tout cela sans oublier une bande son absolument mémorable.

Quels seront les prochains jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online ?

Selon les informations partagées par Nintendo en septembre dernier, à l’occasion de l’annonce de la Nintendo 64 dans Nintendo Switch Online + Expansion Pack, outre les 9 premiers jeux avec lesquels le service a fait ses débuts, la société prévoyait l’arrivée d’un total de 7 titres pour les mois à venir. Quatre d’entre eux sont déjà disponibles (Banjo-Kazooie, F-Zero X, The Legend of Zelda : Majora’s Mask et Paper Mario) ; les trois suivants devraient donc être ceux-ci, dans l’ordre choisi par Nintendo : Kirby 64 : The Crystal Shards, Mario Golf et Pokémon Snap.

Tous les jeux Nintendo 64 et Mega Drive inclus jusqu’à présent sur Nintendo Switch Online

Nintendo 64

Super Mario 64

La Légende de Zelda : Ocarina of Time

mario kart 64

Guerres de Lylat

Péché et châtiment

docteur mario 64

Mario Tennis 64

Opération : reconquérir

L’histoire de Yoshi

Mario de papier

Banjo-Kazooie

La légende de Zelda : le masque de Majora

F-Zero X (NOUVEAU / 11 mars)

SEGA Mega Drive

Sonic le hérisson 2

Rues de la rage 2

Ecco le dauphin

Castlevania: Lignée de sang

Contre : Hard Corps

Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik

Hache dorée

Héros Gunstar

MUCHA

L’étoile fantasmagorique IV

Ristar

force brillante

Shinobi III : Le Returnal du Ninja

Maître Strider

