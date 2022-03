EVO 2022 : a confirmé les 9 matchs qui se battront à Las Vegas ; il y a des nouvelles

EVO 2022, le plus important tournoi annuel de jeux vidéo de combat au monde, a dévoilé sa programmation de titres participants pour l’édition qui se tiendra en août prochain à Las Vegas, Nevada, États-Unis. Après avoir connu la perte de Super Smash Bros. Ultimate (2018, Nintendo Switch), une nouvelle qui a fait sensation au sein de la communauté, la position du titre idiosyncrasique de Nintendo laisse une place de plus libre que prévu. Au total, cinq premières apparitions pour cette édition.

Cinq des neuf jeux EVO 2022 sont des débutants: la programmation finale confirmée

EVO 2022, l’Evolution Championship Series, nous convoque aux journées des 5, 6 et 7 août pour découvrir qui sont les champions de Dragon Ball FighterZ, Tekken 7, Street Fighter V : Champion Edition, Granblue Fantasy : Versus, Guilty Gear : Strive, Melty Blood: Type Lumina, Skullgirls 2nd Encore, The King of Fighters XV et Mortal Kombat 11 Ultimate. Concernant la dernière édition en face-à-face, EVO 2020, SoulCalibur VI, Samurai Shodown, Super Smash Bros. Ultimate et Marvel vs Fall. Capcom 2, qui avait participé en tant qu’invité.

Une programmation très diversifiée en termes de styles, d’approches de jeu malgré l’appartenance au même genre et, surtout, de fraîcheur ; car bien que certaines des victimes par rapport aux éditions précédentes ne soient pas très populaires, la présence d’autant de nouveaux noms ouvrira les portes à de nouvelles futures idoles de la scène de combat. C’est comme ça pour cette année.

Dragon Ball FighterZ (troisième apparition dans EVO)

Granblue Fantasy: Versus (première apparition dans EVO)

Guilty Gear: Strive (première apparition dans EVO)

The King of Fighters XV (première apparition dans EVO)

Melty Blood : Type Lumina (première apparition dans EVO)

Mortal Kombat 11 Ultimate (deuxième apparition dans EVO)

Skullgirls 2nd Encore (première apparition dans EVO)

Street Fighter V: Champion Edition (cinquième apparition EVO)

Tekken 7 (sixième apparition EVO)

EVO revient en mode face à face après le rachat de Sony et de graves accusations

Après une édition 2021 qui a dû s’adapter à la modalité en ligne, EVO 2022 revient au format face à face. Mais il le fait après le scandale EVO 2020, avec des accusations d’abus sexuels par son ancien PDG, Joey Cuellar. De plus, l’événement appartient désormais à Sony Interactive Entertainment et au label PlayStation, à défaut de savoir comment le rôle du géant japonais affecte l’indépendance à long terme de l’événement.

