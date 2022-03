Square Enix lance le site Web Final Fantasy 35th Anniversary; premiers détails

Le présent et l’avenir de Final Fantasy seront révélés à petites doses. Square Enix a ouvert le site officiel du 35e anniversaire de Final Fantasy à l’occasion du trente-cinquième anniversaire de l’une des propriétés intellectuelles les plus emblématiques du jeu vidéo japonais. Cet événement aura lieu le 18 décembre 2022, cet espace servira donc de conteneur pour les nouvelles, les annonces et les surprises. Le site Web, désormais disponible en anglais et en japonais, comprend un message stimulant du producteur de Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase.

V=30, VII=25, XI=20, question de Yoshinori Kitase

Le site officiel, actuellement sans référence à aucun des principaux projets en cours dans les bureaux du studio —notamment, Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Remake Part 2—, partagera des informations sur les prochains titres et produits dérivés (merchandising). « J’espère que vous êtes excités pour ce qui va arriver pour Final Fantasy », peut-on lire.

L’une des choses qui ressort en entrant sur le portail officiel du 35e anniversaire de Final Fantasy est le message avec lequel Yoshinori Kitase nous accueille : « V=30, VII=25, XI=20. Que pensez-vous que ces chiffres signifient ? » commence-t-il par dire. « Ce sont en fait les anniversaires des titres Final Fantasy de cette année. Chaque année, plusieurs titres célèbrent leur anniversaire, mais quand on y pense, il est assez inhabituel qu’autant de titres d’une même série s’alignent de cette façon. Et c’est comme ça. Parce que Final Fantasy V fête son trentième anniversaire en 2022 ; Final Fantasy VII fait de même avec un quart de siècle ; tandis que Final Fantasy XI terminera ce parcours avec deux décennies derrière lui.

« Cela n’est possible que grâce au soutien de longue date et passionné que chacun des jeux de la série Final Fantasy reçoit de fans comme vous. Merci beaucoup. Et cette année, la série Final Fantasy elle-même fête ses 35 ans », souligne le créatif, qui lui dit au revoir, promettant de continuer à travailler dur pour que chaque Final Fantasy qui arrive désormais « se souvienne longtemps ».

final fantasy xvi

Ainsi, Chocobo GP et Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin ne sont que deux des noms déjà connus ; mais il y aura bien d’autres projets, du moins ils veulent anticiper sur le web avec un suggestif : « et plus… » (et plus…).

On se souvient que ce mercredi 9 mars, un PlayStation State of Play dédié aux jeux japonais est célébré. Nous ne savons pas s’il y aura des informations sur Final Fantasy XVI, mais c’est l’un des candidats à être montré à nouveau lors de l’événement Sony.

