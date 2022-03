Apex Legends Mobile arrive dans certains pays

Aujourd’hui a enfin débuté la sortie régionale limitée d’Apex Legends Mobile sur les appareils Android ou iOS via le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Ce Battle Royale de Respawn Entertainment, qui a été un succès sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, arrivera enfin sur les téléphones portables des pays suivants :

Argentine

Australie

La Colombie

Philippines

Indonésie.

Malaisie

Mexique

Nouvelle Zélande

Pérou

Singapour

Cette version limitée aidera les équipes de développement de Respawn, Lightspeed et Quantum Studios à tester le matchmaking, la progression, l’infrastructure générale et les systèmes de transaction en jeu, ainsi que les capacités régionales d’opérations en temps réel.

Grâce à une déclaration qui nous a été envoyée par Electronic Arts, il était prévu qu’il y aura des mises à jour dans les semaines et les mois à venir pour les joueurs des 10 pays sélectionnés au fur et à mesure que le développement se poursuivra.

Dans cette version, vous pourrez jouer à la carte Battle Royale classique, World’s Edge (End of the World), ainsi qu’aux modes de jeu, Team Deathmatch, Mini Battle Royale, 3V3 Arenas et aux compétitions de classement (Classé) par BR.

légendes disponibles

À ce stade, vous pouvez jouer avec les personnages suivants :

Bangalore

Limier

Caustic (se déverrouille au Battle Pass niveau 25)

Gibraltar

corde de sécurité

Mirage

Octane

Recherche de chemin

Spectre

Il est important de noter que les progrès que chaque joueur accumule seront réinitialisés une fois la phase de test terminée et ceux qui participent à cette période pourront relever des défis, disponibles pour un temps limité, pour gagner des récompenses uniques et temporaires telles que des badges. , des ornements d’armes et un cadre de bannières bêta qui pourraient conduire au lancement mondial. À son tour, le magasin sera disponible jusqu’au 3 mai et vous pourrez y trouver une bonne variété d’options, notamment les packs Store Vault, Lite Crates et Apex. Vous aurez également la possibilité d’acheter et de personnaliser des accessoires skins et vous pourrez même acheter le Battle Pass ou Battle Pass Premium Plus qui comprend des niveaux bonus supplémentaires, de l’XP et des récompenses.

Veuillez noter que l’argent dépensé dans le jeu, y compris le bonus de 25 % et vos skins Battle Pass Legends, sera disponible lors de la sortie officielle du jeu. Utilisez simplement le même compte que vous avez utilisé pour cette phase de sortie régionale limitée.