The Batman : ils lâchent une chauve-souris en pleine projection et le chaos s’empare de la salle de cinéma

Curieuse et malheureuse histoire qui nous vient d’un théâtre du Texas, aux États-Unis, où quelqu’un a lâché une batte en direct au milieu d’une projection de The Batman, le nouveau et tant attendu film Dark Knight réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman. C’est ainsi que plusieurs médias américains et même internationaux le recueillent, partageant plusieurs enregistrements du public dans lesquels on peut voir comment le chaos commence à s’emparer des téléspectateurs lorsqu’ils découvrent le chiroptère virevoltant dans la salle. Une bonne preuve en est le clip que vous pouvez voir sur ces lignes et dans lequel vous pouvez voir l’animal effrayant.

Une blague de mauvais goût

Ainsi, un spectateur du film a décidé d’aller au cinéma avec une chauve-souris à l’intérieur d’une cage. En pleine projection, il a décidé de l’ouvrir pour libérer l’animal, provoquant la colère des spectateurs qui avaient payé leur billet pour profiter du film. Les responsables du cinéma ont dû arrêter le film pour tenter d’expulser l’animal de la salle, une tâche pas facile qui a complètement gâché la projection de The Batman.

« Je regarde le film Batman et il y a de vraies chauves-souris au cinéma », a écrit l’un des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, devenant une actualité virale en quelques minutes. Pour tenter de résoudre un tel gâchis, les responsables des salles Cinépolis ont éteint les lumières, ne laissant que celles de la sortie de secours pour que la chauve-souris s’y rende.

Parce que la stratégie n’a pas fonctionné, le contrôle animalier local a été appelé pour mettre fin à une telle farce. Cinépolis a remboursé l’argent des billets aux personnes concernées et depuis lors, la sécurité a été renforcée afin qu’une situation similaire ne se reproduise plus.

source | Divertissement hebdomadaire