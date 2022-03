Final Fantasy XIV rencontre des problèmes sur Steam en raison de la sécurité de connexion

Une partie de la communauté Steam de Final Fantasy XIV rencontre des difficultés pour accéder au MMORPG à succès de Square Enix. Après une longue période de maintenance, qui a servi à installer des améliorations de sécurité dans la connexion, il semble que ces mêmes mécanismes empêchent les utilisateurs d’entrer normalement dans le jeu. Désormais, tous les joueurs qui achètent le titre sur la plateforme de Valve devront lier leur compte Steam à Square Enix.

En l’absence de réponse officielle de Square Enix, le principal problème semble être lié à ce nouveau système, qui a fini par casser le jeu pour les utilisateurs de Steam. Selon PC Gamer, la plupart des utilisateurs ne peuvent pas dépasser l’écran de connexion. Comme l’un de ces commentaires concernés, les tentatives de connexion conduisent à un message « d’erreur technique », qui ne donne pas d’autre choix que de forcer la fermeture du produit.

Capture d’écran : u/HellBentoSama/Reddit

Square Enix travaille à résoudre le problème

Sur Reddit, un utilisateur a affirmé que le service d’assistance à la clientèle était déjà au courant du bogue, il travaille donc à la mise en œuvre d’un correctif. « J’ai contacté le service client de Square Enix dans le chat et ils m’ont dit qu’il s’agissait d’une erreur technique de leur part et qu’ils avaient recueilli plusieurs plaintes. Ils travaillent sur des solutions, donc je suppose que nous devons juste attendre. »

Après la sortie de Final Fantasy XIV : Endwalker, la grande extension pour PS4, PS5 et PC, le MMORPG de Square Enix souffrait de problèmes de congestion des serveurs, ce qui entraînait de longues files d’attente. La demande était si forte que l’entreprise a dû agir : elle a arrêté les ventes numériques et temporairement désactivé les essais gratuits. Heureusement, les ventes ont repris et les tests sont revenus.

