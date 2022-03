The Batman : ce sont les incroyables costumes alternatifs de Robert Pattinson pour le film

The Batman, le nouveau film à succès du Dark Knight de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne / Batman connaît un véritable succès tant auprès de la critique que du public. Sans aller plus loin, c’est devenu la meilleure première de l’histoire pour un film d’origine Batman. Bien qu’il soit également intéressant de jeter un coup d’œil sur d’autres aspects de la production, que ce soit ce qui pourrait arriver dans le futur ou les curiosités du film qui n’a finalement jamais été projeté sur grand écran. Et c’est le cas des costumes alternatifs de Batman et qui commencent maintenant à se dévoiler à travers l’artbook du film. Et ils sont incroyables !

Cela aurait pu être le costume de Batman

Ainsi, des conceptions abandonnées du costume Batman de Robert Pattinson que nous connaissons tous commencent à émerger, certaines comme de simples variations de celle utilisée dans le film et d’autres qui sont assez éloignées. Bien que la plupart d’entre eux conservent le style d’armure, certains plus encombrants que d’autres, mais s’éloignant des itérations précédentes du personnage comme le plus récent Ben Affleck, qui portait un costume en tissu plus serré soulignant son imposante condition physique.

Dans le cas de The Batman, une combinaison à base de plaques a été choisie, capable de résister à des coups de haute intensité et même à des tirs à bout portant de pistolets, de fusils automatiques ou de fusils de chasse, comme le montrent certaines des scènes d’action du film, notamment dans torse, épaules et bras.

Ce que les différents modèles semblent partager, c’est la capuche en cuir avec de longues oreilles pointues, encore une fois par opposition au masque d’Affleck, avec des oreilles beaucoup plus courtes et plus larges. De plus, certains modèles semblent miser sur une cape avec beaucoup plus de présence, soit à cause de sa longueur, soit parce qu’elle couvre également une partie de la poitrine. Nous vous laissons avec les différentes images conceptuelles du costume The Batman.

