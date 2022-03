Lost Ark atteint 20 millions de joueurs dans le monde

Amazon Games est en fête. Dans un communiqué officiel, le géant et le studio de développement Smilegate RPG ont annoncé que Lost Ark, le MMO free-to-play à succès, a atteint une audience mondiale de 20 millions d’utilisateurs. En effet, après seulement trois jours depuis son lancement en Occident, plus de 4,7 millions de nouveaux joueurs ont rejoint l’aventure. Actuellement, 10 millions viennent d’Europe, d’Amérique latine, des États-Unis et d’Australie.

« Dans l’ensemble, l’intérêt suscité par Lost Ark dans le monde gagne du terrain, comme le démontrent les nombres mondiaux de joueurs », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. « Avec Smilegate, nous nous engageons à soutenir notre communauté en pleine croissance avec une feuille de route de mise à niveau robuste » qui sera déployée au cours des prochaines années.

Nous apportons des ajustements à la feuille de route du contenu à venir en fonction des données liées à la progression de tous les joueurs. Nous partagerons une feuille de route mise à jour après la mise à jour de mars. Nous nous excusons pour le retard et apprécions votre patience. — Lost Ark ES (@PlayLostArkES) 7 mars 2022

Deuxième plus haut sommet sur Steam

De Smilegate, il y a également eu des paroles de célébration, prononcées par Wongil Chi, PDG du développeur : « Lost Ark a été bien accueilli par les experts en termes de valeur de développement et de qualité de jeu. Le nombre d’utilisateurs ne cesse de croître. Jusqu’à présent, le pic d’utilisateurs simultanés sur Steam a été de 1,32 million, le deuxième plus élevé de l’histoire de la plate-forme.

Lost Ark est une adaptation du titre qui fonctionne déjà sur le marché asiatique depuis 2019, bien que le contenu ne soit toujours pas comparable. Ses débuts en occident se sont déroulés dans un climat d’attente qui a fini par engorger les serveurs. Le studio supprimera massivement les bots afin d’atténuer ce problème. Dans le même temps, Smilegate RPG travaille déjà sur la mise à jour de mars, qui, à défaut de révéler toutes les nouvelles, a déjà décrit certains des ajouts.

Le jeu est disponible exclusivement pour PC, via Steam.

source | amazone