FIFA 22 supprime les équipes et joueurs russes des packs FUT

Le sort des joueurs et des équipes russes de FIFA Ultimate Team est incertain depuis qu’EA Sports a annoncé qu’il les retirerait du jeu principal. La guerre orchestrée par la Russie s’est intensifiée après une nuit de bombardements. Pendant ce temps, les sociétés de jeux vidéo continuent de se positionner face à l’invasion et à la crise humanitaire. Via un message interne dans le jeu, Electronic Arts a révélé qu’il ne serait plus possible d’avoir des footballeurs et des équipes russes dans les packs FUT.

La déclaration qui apparaît dans le jeu est essentiellement la même que celle partagée précédemment, lorsqu’ils ont révélé que les joueurs et les équipes de la Fédération de Russie diraient au revoir. Bien sûr, ils ajoutent les objets qu’ils élimineront de FUT.

Photo : u/xd366/Reddit

Déclaration officielle et tout ce qu’ils retirent de FUT

« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien. Comme tant de voix dans le monde du football, nous appelons à la paix et appelons à la fin de l’invasion de l’Ukraine. Conformément aux mesures prises par nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA dans le monde réel, les éléments FUT suivants ne seront plus disponibles dans les packs FIFA Ultimate Team (FUT) et Ultimate Draft.

Articles de joueur de l’équipe russe

Kits de l’équipe russe

Articles des équipes russes et des stades de l’équipe nationale

La FIFA a déjà expulsé la Russie du tour de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. L’UEFA, pour sa part, a fait de même avec ses compétitions.

EA Sports a pris la même décision dans un autre de ses titres sous licence, NHL 2022, et étudie la possibilité de le faire dans la saga F1, de Codemasters, une société qui appartient à Electronic Arts.

Les modes FIFA 22 et Ultimate Team sont disponibles sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

source | Reddit