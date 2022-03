The Walking Dead Isle of the Dead : nouveau spin-off avec Maggie et Negan pour 2023

L’univers de The Walking Dead continue de s’étendre à un rythme effréné avec l’annonce de nouveaux spin-offs basés sur une franchise de zombies aussi populaire. A tel point qu’AMC vient de confirmer une nouvelle série intitulée Isle of the Dead et mettant en vedette deux des protagonistes actuels de The Walking Dead : Maggie et Negan. Cela a été confirmé par la société responsable d’une saga télévisée aussi prolifique basée sur les bandes dessinées du même nom, indiquant une prochaine première en 2023, à une date précise encore à confirmer.

Les nouvelles aventures de Negan et Maggie

Ainsi, et sous le titre prometteur d’Isle of the Dead, la série suivra les aventures de deux des personnages les plus populaires de The Walking Dead, une série qui est plongée dans son ultime saison. Et comment pourrait-il en être autrement, les interprètes Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan reprendront leurs rôles habituels dans une série qui se déroulera après les derniers événements de l’oeuvre originale. De plus, tous deux seront producteurs exécutifs de ce nouveau spin-off.

Comme son titre l’indique, Maggie et Negan devront traverser une île pleine de zombies ; bien que le cadre ne puisse pas être plus attrayant, puisque l’île en question sera un Manhattan resté isolé depuis l’épidémie de zombies d’origine. Eli Jorné, scénariste régulier de The Walking Dead, servira de showrunner pour une série dont la première saison sera composée de six épisodes.

Au total, Isle of the Dead sera le cinquième spin-off déjà annoncé de The Walking Dead après le déjà établi Fear the Walking Dead et le plus récent The Walking Dead : World Beyond, déjà terminé après deux saisons. En revanche, Tales of the Walking Dead sortira en 2022, tandis qu’un autre spin-off centré sur Carol et Daryl n’a pas encore de date de sortie.

Rappelons également que les films The Walking Dead avec Andrew Lincoln sont toujours en attente et qu’ils nous diront ce qui est arrivé à Rick Grimes après son départ de la série.

source | polygonal