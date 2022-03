NBA 2K22, Borderlands et plus de jeux fortement réduits sur Xbox

Xbox revient une semaine de plus avec une kyrielle d’offres dans une partie du catalogue Xbox Series X | S et Xbox One. Certaines restent par rapport à il y a sept jours, comme c’est le cas des remises chez Electronic Arts. Nous vous disons quels sont les choisis et quels jeux sont à prix réduit dans le cadre de l’abonnement Xbox Live Gold.

Réductions avec Xbox Live Gold jusqu’au 15 mars

Borderlands: The Handsome Collection pour 9,99 euros (75% de réduction)

Baldur’s Gate : Dark Alliance pour 23,99 euros (20% de remise)

For Honor Complete Edition pour 24,99 euros (75% de réduction)

Greedfall pour 13,99 euros (60% de réduction)

Kerbal Space Program Enhanced Edition pour 26,99 euros (55% de réduction)

NBA 2K22 pour Xbox Series X | S et Xbox One pour 25,49 euros (70% de réduction)

Sid Meier’s Civilization VI Anthology pour 37,49 euros (50% de réduction)

Watch Dogs Complete Edition pour 11,99 euros (70% de réduction)

Watch Dogs 2 pour 15,99 euros (80% de réduction)

Collection XCOM 2 pour 4,49 euros (95% de réduction)

xcom 2

Réductions Electronic Arts jusqu’au 14 mars

Star Wars Battlefront II Celebration Edition pour 7,99 euros (80% de réduction)

FIFA 22 pour Xbox Series X | S pour 27,99 euros (65% de réduction)

NHL 22 pour Xbox One pour 17,49 euros (75% de réduction)

Lost in Random pour 14,99 euros (50% de réduction)

Battlefield 2042 pour 39,99 euros (50% de réduction)

F1 2021 pour 13,99 euros (80% de remise)

Dragon Age Inquisition GOTY Edition pour 4,49 euros (85% de réduction)

It Takes Two pour 15,99 euros (60% de réduction)

Mass Effect Legendary Edition pour 27,99 euros (60% de réduction)

Les Sims 4 Deluxe Party Edition pour 4,99 euros (90% de réduction)

Pour connaître la liste complète, vous pouvez vous rendre sur le Microsoft Store depuis votre console Xbox ou via le site officiel. N’oubliez pas que vous devez être abonné au Xbox Live Gold pour accéder au premier tour. Vous pouvez découvrir d’autres offres en cliquant sur ce lien.

Source : TrueAchievements