La PS5 est mise à jour vers la version 21.02-04-51.00 pour améliorer les performances du micrologiciel

Sony Interactive Entertainment a mis à disposition des joueurs la mise à jour PlayStation 5 21.02-04-51.00, un patch de seulement 914 Mo qui laisse déjà penser qu’elle n’inclut aucune fonctionnalité supplémentaire. En d’autres termes, pas de taux de rafraîchissement variable (VRR) ou d’autres fonctionnalités spécifiques. Comme pour les dernières mises à jour récentes, le message standard habituel apparaît : « Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. »

Ces types de correctifs sont conçus pour renforcer le firmware de la console, corriger les bogues, etc. En attendant, Sony continue de travailler sur de nouvelles mises à jour. Le 8 février, une bêta fermée a été annoncée, disponible uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni et axée sur une série d’utilisateurs sélectionnés. Ces modifications, qui n’ont pas encore été appliquées, incluent des améliorations du système de groupe, du bouton Partager et du chat vocal, entre autres fonctionnalités.

La PS5 commence l’année en force

Trois mois seulement se sont écoulés depuis le début de l’année 2022, mais PlayStation Studios a déjà sorti deux titres puissants, Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7. Les deux sont disponibles sur PS4 et PS5, bien que les utilisateurs de la nouvelle console puissent profiter de visuels et Amélioration des performances. Celui qui n’apparaîtra pas dans la génération précédente est Ghostwire : Tokyo, de Tango Gameworks (les créateurs de The Evil Within). Bethesda vient d’annoncer une modification des incitations à la précommande, donc si vous l’avez fait, vous pouvez consulter toutes les informations sur ce lien.

Depuis l’arrivée de la PS5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S sur le marché, Sony et Microsoft font face à la crise mondiale des semi-conducteurs. Compte tenu de la pénurie de composants, le flux de consoles a été très faible et tout semble indiquer que la situation va perdurer tout au long de l’année.

