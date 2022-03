Itch.io annonce un bundle avec près de 1 000 jeux et produits pour soutenir l’Ukraine

L’Ukraine est toujours en guerre après que la Fédération de Russie a commencé une escalade de la guerre qui a abouti à une invasion à part entière. Depuis lors, de nombreuses voix se sont élevées contre les actions du régime de Vladimir Poutine, tandis que la société et les entreprises se sont unies pour offrir de l’aide aux citoyens ukrainiens. Itch.io, la plateforme de jeux indépendante, a annoncé un bundle avec près de 1 000 jeux. Ils ont l’intention de récolter une somme d’argent pour aider les plus démunis.

Le bundle est disponible à partir de 10 dollars et s’est fixé pour objectif d’atteindre 1 million de dollars (pour le moment ils en ont déjà plus de 600 000).

« Le peuple ukrainien est attaqué. En tant que développeurs de jeux, nous voulons créer de nouveaux mondes, pas détruire celui que nous avons déjà. C’est pourquoi nous nous sommes réunis pour présenter ce paquet afin d’aider les Ukrainiens à survivre et à prospérer après la guerre. Ils proposent un pack qui comprend des jeux vidéo, des jeux de société RPG, des livres et plus encore.

Où ira l’argent récolté ?

L’initiative a le soutien de plus de 700 créateurs qui se sont joints et ont fait don de leur travail. L’argent sera partagé à 50/50 entre deux organisations : d’une part, l’International Medical Corps, qui fournit une assistance médicale dans la région ; de l’autre, Voices of Children, une organisation ukrainienne qui aide les enfants à faire face aux horreurs de la guerre et à redevenir des enfants. Pendant le conflit, ils ont contribué à la création d’abris qui ont sauvé des vies.

Tous les produits du bundle seront distribués par téléchargement direct, il n’y a donc aucune clé Steam d’aucune sorte. De tous les produits disponibles dans le bundle, 600 n’ont jamais été dans un autre bundle.

source | Démangeaison.io