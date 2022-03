Ender Lilies atteint 600 000 unités vendues et présente des éditions en format physique

Ender Lilies : Quietus of the Knights a dépassé les 600 000 unités vendues dans le monde. Le titre Live Wire et Adglobe metroidvania édité par Binary Haze Interactive, l’une des sensations de la scène indépendante de 2021, va boucler son cercle commercial en faisant le grand saut vers le format physique sur les consoles PlayStation et Nintendo Switch ; Les réservations ouvrent ce mardi 8 mars à partir de 18h00 (CET).

Ender Lilies : Quietus of the Knights ouvre les précommandes de son édition physique sur PS4 et Nintendo Switch

Limited Run Games gérera les éditions physiques uniques d’Ender Lilies: Quietus of the Knights pour PS4 et Nintendo Switch. Bien que le titre soit disponible en format numérique sur lesdits systèmes plus Xbox One et PC (Steam), seules les plateformes Sony et Nintendo auront une boîte et un disque/cartouche ; et il le fera en deux éditions : une simple et une pour les collectionneurs. Nous laissons un lien direct vers la boutique Limited Run Games pour les personnes intéressées. À 18h00 (CET), ils seront disponibles à l’achat. Le 10 avril, les processus de réservation seront fermés.

Ender Lilies: Quietus of the Knights Standard Edition pour PS4 et Nintendo Switch – 39,99 $.

Édition Collector d’Ender Lilies: Quietus of the Knights pour PS4 et Nintendo Switch – 64,99 $.

La principale caractéristique de l’édition collector est qu’en plus d’apporter une copie physique du jeu sur la plateforme choisie, elle comprend d’autres incitations sous forme de merchandising :

Copie physique (PS4 ou Nintendo Switch) d’Ender Lilies : Quietus of the Knights

Bande originale du jeu.

Affiche réversible basée sur l’illustration du jeu (format 18″ x 24″).

Ender Lilies Pin : Quietus des chevaliers.

Ender Lilies : Quietus of the Knights, l’un des couverts de 2021

Nous avons adoré Ender Lilies: Quietus of the Knights. Son lancement en juin 2021 dernier pourrait passer inaperçu pour de nombreuses personnes ; mais la réalité est qu’il s’agit d’un titre exemplaire dans sa conception, son contrôle et son approche en tant que metroidvania, avec des éléments de plates-formes, d’action et d’aventure. « À sa surface, cet humble projet est un nouvel héritier bidimensionnel de Dark Souls qui reprend les leçons de plusieurs titres récents. Mais la vérité est qu’il internalise tous ces prêts avec un niveau d’excellence peu commun, amenant de nombreux concepts tout au long de la vie vers de nouveaux sommets », avons-nous déclaré dans notre analyse.

