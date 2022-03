Le Nintendo eShop en Russie entre en « maintenance temporaire » : les achats suspendus

Nintendo a suspendu toute tentative d’achat sur l’eShop Nintendo Switch en Russie. La boutique numérique de la console hybride est présentée en « mode maintenance » dans le pays russe, dont l’armée russe dirigée par Vladimir Poutine est plongée dans l’invasion de l’Ukraine. La guerre, traduite par de nombreuses sanctions dans tous les domaines commerciaux, y compris le secteur du jeu vidéo, ajoute une nouvelle restriction.

Avec cette suspension du Nintendo Switch eShop sur les terres russes, Nintendo a bloqué le traitement des paiements avec la devise du pays, le rouble ; bien qu’il vous permette de continuer à télécharger les programmes (jeux, applications, contenus téléchargeables) déjà achetés précédemment. Toute tentative d’achat sera interrompue par ce « mode maintenance », qui restera dans cet état indéfiniment.

« Parce que le service de paiement utilisé dans le Nintendo eShop a suspendu le traitement des paiements en roubles, le Nintendo eShop en Russie est temporairement en mode maintenance. Nous nous excusons pour tout désagrément qui aurait pu être causé. Nous partagerons les mises à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation », peut-on lire en entrant dans l’eShop russe (traduction du russe vers l’Français réalisée par intelligence artificielle par Google).

Nous ne savons pas si la décision de ce blocage vient de Nintendo elle-même. A noter que Visa, Mastercard et American Express ont suspendu ce week-end toutes leurs opérations en Russie.

Le Nintendo eShop n’est pas le premier à appliquer pour bloquer les achats en Russie

Le secteur du jeu vidéo n’est pas étranger à une guerre aux conséquences mondiales. Des entreprises telles que CD Projekt, Epic Games, Sony Interactive Entertainment, Microsoft ou Electronic Arts ont suspendu totalement ou partiellement les transactions de leurs magasins numériques respectifs en Russie. Par exemple, des jeux vidéo comme la FIFA ont éliminé l’équipe de football russe.

Tout cela s’est ajouté aux innombrables messages de soutien des petits, moyens et grands studios envers l’Ukraine, pays envahi, par des actions de solidarité ou des dons financiers. Les créateurs de This War of Mine ont annoncé qu’ils reverseraient les bénéfices de leurs achats de jeux à la Croix-Rouge ukrainienne.

