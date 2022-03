Le boss multijoueur de Halo Infinite quitte 343 Industries

Andrew Witts, responsable du département multijoueur dans le développement de Halo Infinite, a annoncé son départ de 343 Industries après trois ans à ce poste. Witts lui-même a officialisé l’information par un bref message sur son compte Twitter personnel, bien que les raisons de son départ n’aient pas été divulguées.

« Ce fut un honneur de diriger l’équipe de conception multijoueur au fil des ans », a écrit Witts dans son article. De plus, profitez-en pour confirmer que vous allez vous reposer un moment avant de vous lancer dans de nouvelles aventures professionnelles. « Je vais prendre un peu de temps pour me détendre et me ressourcer, mais je suis excité pour ce qui va arriver. »

Aujourd’hui était mon dernier jour chez 343 Industries. Ce fut un honneur de diriger l’équipe de conception MP au cours de ces années. Merci à tous @Halo fans pour vos commentaires au fil des ans. Nous avons créé ce jeu pour vous. Je vais prendre du temps pour me détendre et me ressourcer, mais j’ai hâte de voir la suite ! pic.twitter.com/3uXaKIP28g — Andrew Witts (@RevivedAntihero) 5 mars 2022

Andrew Witts était l’un des piliers de la conception du célèbre mode multijoueur de Halo Infinite, mais pas seulement. Au cours de ses trois années au studio nord-américain, il s’est plongé dans la conception de systèmes et la conception de modes de jeu multijoueurs. On ne sait pas qui succèdera à Witts pour le moment. Avant son passage chez 343 Industries, Witts a travaillé chez ArenaNet pour Guild Wars 2 ; Boss Key Productions pour Lawbreakers et Ubisoft pour Rainbow Six Siege.

Halo Infinite retarde à nouveau son mode coopératif

Dans d’autres nouvelles liées à Halo Infinite, le week-end dernier, nous avons connu la nouvelle feuille de route du jeu vidéo. Le mode coopératif, qui devait commencer la saison 2 en mai, reporte à nouveau sa première à une date non précisée dans le futur. En ce qui concerne le mode Forge, il n’y a pas non plus de nouvelles à ce sujet, mais nous savons qu’il n’arrivera pas avant au moins la saison 3 un quart plus tard.

Halo Infinite Season 2 démarre le 3 mai avec de nouvelles cartes (Catalyst pour Arena et Breaker pour Big Team Battle) et de nouveaux modes de jeu : Last Spartan Standing, Land Grab et King of the Hill.

Halo Infinite est disponible sur PC (Windows), Xbox Series X|S et Xbox One.Le jeu fait également partie du catalogue Xbox Game Pass sur toutes les plateformes Microsoft.

Source et références | Andrew Witt; LinkedIn