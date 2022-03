Alien aura un nouveau film avec Fede Álvarez à la réalisation ; premiers détails

Alien est une saga qui compte des millions d’adeptes à travers le monde, et il semble qu’une fois de plus ils aient de la chance : The Wollywood Reporter a confirmé l’existence d’un nouveau film indépendant réalisé par Fede Álvarez et produit par Ridley Scott lui-même. Pour le moment, aucun détail n’a été partagé sur l’histoire, le décor, le casting ou la date de sortie possible.

Parmi les œuvres les plus remarquables d’Álvarez, on peut trouver des films tels que le remake de Infernal Possession (2013) et le célèbre Don’t Breathe. Il était également aux commandes de Calls, la série excentrique qui se déroule à travers de mystérieux appels téléphoniques.

La série Alien de Ridley Scott prévue pour l’année prochaine

Les fans de la franchise ont l’année 2023 marquée en rouge sur leurs calendriers, et la raison n’est autre que l’arrivée de la nouvelle série Alien réalisée par Ridley Scott. En janvier dernier, son scénariste principal Noah Hawley a confirmé que la production « va bien », bien qu’elle soit également un processus « lent ». Aunque no se conocen demasiados detalles sobre el argumento, Hawley afirmaba que para él, la saga es “algo más que una película de monstruos” y sugirió que el factor humano, así como la disputa entre las grandes corporaciones y sus ambiciosos planes serán elementos clave dans l’histoire. Ce que nous savons avec certitude, c’est que la série se déroulera sur Terre dans le futur (heure à déterminer).

Pour le moment, la série Alien n’a pas encore reçu de nom officiel, de distribution confirmée ou de date de sortie. L’été dernier, John Landgraf de FX était optimiste quant à une hypothétique première en 2023, assurant qu’ils travaillaient « à un bon rythme » et que le plus important était « de bien faire les choses ».

source | Le journaliste hollywoodien ; via collisionneur