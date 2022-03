Halo Infinite : le mode coopératif est à nouveau retardé ; Détails de la saison 2

Halo Infinite débutera sa saison 2 le 3 mai. A cette même date, nous attendions tous l’arrivée du mode coopératif tant attendu, mais finalement il va falloir s’armer de patience : 343 Industries, par l’intermédiaire du réalisateur du jeu Joseph Staten, a confirmé avoir besoin de plus de temps pour le mettre en place.

« Nous ne pourrons pas proposer le mode coopératif en ligne le 3 mai avec le début de la saison, mais nous aspirons toujours à le proposer plus tard dans cette même saison », explique Staten, en plus d’assurer qu’ils partageront une déclaration avec la date exacte « dès que possible ». » autant qu’ils le peuvent. En marge, le créatif a également voulu revendiquer l’objectif de « prendre soin de la santé de l’équipe », chose qui n’est possible qu’en gardant « un rythme durable » lors de l’élaboration de ces contenus.

Halo Infinite Saison 2 : premières infos

De 343 Industries, ils mettent l’accent sur les priorités et le premier est de corriger les problèmes critiques du jeu, parmi lesquels se démarque quelque chose qui suscite des plaintes de la part de la communauté depuis des mois : le système de progression des joueurs. En marge, les principales nouveautés se trouvent dans les nouvelles cartes (Catalyst pour Arena et Breaker pour Big Team Battle) et modes de jeu : Last Spartan Standing, Land Grab et King of the Hill.

Quand le mode Forge arrive-t-il ?

Les plans de 343 Industries ont toujours été d’inclure le mode Forge au début de la saison 3. C’est-à-dire à la fin de la seconde, trois mois après son début. Cependant, le report du mode coopératif, initialement prévu pour ledit début, a suscité des doutes chez les fans du jeu. Pour le moment, l’étude n’a statué que sur ce qui mettra plus de temps à arriver dans le cadre de la saison 2; aucune nouvelle sur un éventuel retard du mode Forge.

Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Le jeu est également inclus dans le catalogue Xbox Game Pass pour toutes les plateformes Microsoft. De plus, le mode multijoueur du titre est gratuit (il contient des achats intégrés).

source | Halo Waypoint ; via ResetEra