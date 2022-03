Epic Games cesse également ses ventes en Russie

Les sociétés de jeux vidéo continuent d’afficher leur rejet absolu de l’invasion russe de l’Ukraine. Le dernier à rejoindre est Epic Games, qui a publié une déclaration officielle sur Twitter assurant qu’il arrête les transactions commerciales en Russie, bien qu’il ne bloque pas l’accès aux jeux.

Epic arrête le commerce avec la Russie dans nos jeux en réponse à son invasion de l’Ukraine. Nous ne bloquons pas l’accès pour la même raison que d’autres outils de communication restent en ligne : le monde libre devrait garder toutes les lignes de dialogue ouvertes. – Salle de presse Epic Games (@EpicNewsroom) 5 mars 2022

« Epic arrête de commercialiser ses jeux en Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine », ont-ils déclaré sur le réseau social. « Nous ne bloquerons pas l’accès aux jeux pour la même raison que d’autres outils de communication restent en ligne : le monde libre doit garder toutes ses lignes de dialogue ouvertes. »

Le boycott de la Russie continue

Ainsi, les créateurs de jeux comme Gears of War ou Fortnite, en plus des propriétaires de l’Epic Games Store, rejoignent d’autres grandes entreprises comme Electronic Arts, CD Projekt ou Microsoft dans leur boycott du marché russe. Compte tenu des événements de ces derniers jours, on s’attendrait à ce que beaucoup d’autres s’ajoutent dans les prochains jours, puisque l’Ukraine a demandé à Microsoft et Sony – qui y a annulé le lancement de Gran Turismo 7 – de bloquer l’accès à la Xbox Comptes Live Gold et PlayStation Network respectivement.

En plus de ces arrêts des opérations commerciales, certaines entreprises ont pris d’autres petites mesures dans certains de leurs jeux vidéo. Sans aller plus loin, nous avons vu cette semaine comment EA a éliminé les équipes russes et leur équipe nationale de FIFA 22 et NHL 22, l’équipe biélorusse étant également touchée dans le cas de cette dernière. De plus, hier, nous avons appris que la société canadienne proposait également des changements en F1 2022 sur décision de la FIA, qui a déjà annulé le contrat avec le Grand Prix de Russie. Ce que nous avons appris aujourd’hui, c’est que l’équipe Haas a décidé de se passer du pilote russe Nikita Mazepin, une possibilité déjà évoquée hier.