I am Legend aura une suite avec Will Smith et Michael B. Jordan

Excellente nouvelle pour les fans de science-fiction, et la suite de I Am Legend, le film post-apocalyptique de 2007 avec Will Smith, est désormais officielle. Cependant, à cette occasion, l’icône hollywoodienne ne sera pas aussi seule qu’on l’a vu dans le film original, et partagera un casting avec l’une des stars émergentes du cinéma comme Michael B. Jordan.

On s’en souvient, I am Legend met Smith dans le skin de Robert Neville, l’un des très rares survivants d’une catastrophe qui transforme la grande majorité de la population en sanguinaire infectée à cause d’un médicament censé guérir le cancer. Pendant la majeure partie du film, basé sur un roman de Richard Matheson de 1954, Smith, avec ces redoutables ennemis, sont les principaux, presque les seuls, protagonistes du film.

Avec Smith, Akiva Goldsman revient en charge du scénario, également connu pour d’autres œuvres telles que Cinderella Man, The Da Vinci Code et Angels and Demons, tous deux basés sur les romans de Dan Brown, et I, Robot, dans lequel le protagoniste est aussi Will Smith. Cependant, comme nous l’avons souligné précédemment, la principale nouveauté est celle de Michael B. Jordan.

« L’autre Michael Jordan » sera aussi une légende

Jordan, originaire de l’état de Californie et âgé de seulement 35 ans, s’est fait connaître en 2015, quand à la fois Creed -Rocky saga-, dans laquelle il incarne Adonis Creed, fils d’Apollon, et le reboot, de rare succès des Quatre Fantastiques . De là, il a connu une carrière prolifique dans laquelle l’action a été la note prédominante, mettant en évidence son rôle d’Erik Killmonger dans Black Panther, mais avec d’autres rôles principaux dans d’autres films tels que Fahrenheit 451, Sans remords basé sur un roman de Tom Clancy, ou Creed II, dans lequel il affronte nul autre que le fils d’Iván Drago, ainsi qu’un drôle de petit caméo dans Space Jam : New Legends.

Pour le moment, les détails de son argumentaire n’ont pas été divulgués, ni, bien sûr, la date de sortie approximative.

Source : Collisionneur