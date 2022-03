PlayStation annule la sortie de Gran Turismo 7 en Russie

Gran Turismo 7 est sorti le 4 mars sur PS5 et PS4 avec l’intention de capturer le retour d’un véritable mythe dans la conduite de jeux vidéo. Un titre tant attendu parmi les amoureux de la franchise, qui a fait ses débuts sur PlayStation en 1997, et les fans du genre. Cependant, il y a un pays où le jeu n’est pas disponible : la Russie. Jusqu’à présent, dans la fiche produit, nous pouvons voir que la date de lancement est toujours en attente. De plus, le jeu n’apparaît pas sur la page d’accueil du site, où seul Horizon : Fobidden West apparaît comme la principale nouveauté. La raison, comme on le voit, est la protestation de Sony contre la Russie pour la situation générée par son invasion de l’Ukraine.

En russe : « date à confirmer »

L’industrie se positionne face à la Russie

L’absence de Gran Turismo dans le PlayStation Store en Russie n’est qu’un mouvement de plus de l’industrie, dans lequel ces derniers jours, plusieurs entreprises se sont avancées et ont agi autant que possible. Le premier d’entre eux était GSC Game World, qui a confirmé l’arrêt du développement de STALKER 2 : Heart of Chernobyl. Peu de temps après, ce sont Microsoft et Electronic Arts, deux des plus grandes entreprises existantes, qui ont cessé leurs ventes en Russie. Et nous n’avons pas seulement vu des fermetures dans les magasins ; met également à jour en guise de protestation, comme c’est le cas avec FIFA 22, qui a confirmé le retrait de la Premier League russe et de l’équipe nationale.

Gran Turismo 7 est sorti en magasin le 4 mars et est disponible sur PS5 et PS4. Dans le lien suivant, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur où acheter le jeu et les différences entre toutes ses éditions.

source | PlayStation Store Russie ; par Eurogamer