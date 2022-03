Elden Ring : Certains joueurs vendent des millions de runes via eBay

Elden Ring est sur le marché depuis un peu plus d’une semaine, et comme ce fut le cas avec certains titres précédents du studio japonais, certains utilisateurs ont déjà trouvé un moyen, grâce à des exploits et au traitement de fichiers, de dupliquer des objets et d’obtenir des dizaines de millions de les runes, l’équivalent des âmes de Dark Souls qui sert à la fois à acheter des objets, et à monter de niveau.

Ce qui est vraiment frappant, c’est que certains se consacrent à la vente de ces runes via eBay, rencontrant l’acheteur dans un jeu coopératif dans lequel ils déposent ces objets pour que l’intéressé les récupère et qu’ils deviennent les leurs. Une pratique totalement interdite selon les termes du jeu, entre autres parce qu’elle va à l’encontre du fair-play. De plus, cela comporte un risque important, car il ne s’agit pas d’une astuce exécutable dans le titre, mais nécessite plutôt de modifier les fichiers de sauvegarde et cela peut entraîner la corruption des jeux.

Elden Ring : le grand travail de From Software

Un 10 sur 10, c’est la note que le titre a obtenu dans notre analyse. « From Software va au-delà de lui-même et adapte la formule Souls à un monde prodigieux, écrasant tant par son ampleur que par sa direction artistique, sa liberté d’exploration et la nature de ses nombreux, nombreux défis », dit-on à propos du jeu. Vous pouvez lire l’analyse complète sur ce lien.

Elden Ring est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One

