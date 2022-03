Sifu: Batman, Daredevil et John Wick se faufilent dans le jeu grâce à des mods

Sifu est l’une des versions qui a causé le plus d’impact jusqu’à présent en 2022 ; Le travail de Sloclap a déjà réussi à se vendre à plus d’un million d’exemplaires et a recueilli des critiques très positives parmi les amateurs du genre. Et comment pourrait-il en être autrement, il a déjà une série de mods très intéressants comme ceux que nous vous montrons aujourd’hui : rien de plus et rien de moins que Batman (de Robert Pattinson), John Wick et Daredevil sont les personnages qui ont été jetés dans le jeu grâce à l’utilisateur Voyagers Revenge, créateur des trois.

Ensuite, nous vous laissons des vidéos avec le gameplay de tous ces mods. Le plus intéressant est qu’à bien y regarder, la facture cinématographique et les détails concernant le style de combat collent parfaitement aux personnages représentés.

Homme chauve-souris

Casse-cou

John Wick

Sifu : le nouveau roi du quartier

Dans notre critique de Sifu, le titre a obtenu une note de 9 sur 10. Dans les conclusions, nous avons dit que « Sifu est une surprise agréable et stimulante qui demande beaucoup au joueur au début, mais lui est reconnaissante à long terme ». Cours. Le système de combat est très bien dosé, mais le plus important est de savoir comment le joueur a la capacité d’apprendre et de s’améliorer : savoir comment esquiver, quand bloquer, quand contre-attaquer ». Vous pouvez lire l’analyse complète via le lien suivant. Nous vous indiquons également les clés du titre dans une vidéo de gameplay, dans laquelle vous pourrez voir la première heure de jeu et quelques boss finaux.

Sifu est sorti en magasin le 8 février et est disponible sur PC, PS5 et PS4. Le jeu a également été récemment ajouté au catalogue de GeForce Now, le service de jeux en streaming de NVIDIA, dans le cadre de la dernière vague de titres.

Sources : Nexusmods, Voyagers Revenge