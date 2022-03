The Batman : Matt Reeves révèle qu’un crossover avec le Joker n’a jamais été envisagé

Hier était un jour marqué en rouge sur le calendrier de tous les cinéphiles, avec la première du tant attendu The Batman, le reboot du héros DC réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson dans le skin du Dark Knight. Des mois auparavant, il y avait des spéculations persistantes sur l’apparition hypothétique du Joker de Joaquin Phoenix, un rôle brillant qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur en 2020, ce que Reeves lui-même a révélé est une possibilité qui n’a jamais été sur la table.

Une éventualité écartée d’emblée

La raison est très simple, et ce sont de simples incompatibilités calendaires. « Je terminais les films de La Planète des singes quand je suis arrivé à bord, l’année étant 2017 », explique Reeves. « C’était il y a cinq ans. Quand je travaillais sur le scénario et que j’y ai plongé, Joker n’était même pas encore sorti. Je ne savais pas ce que Joker allait être, et une fois que je l’ai découvert, nous étions déjà très impliqué dans la production du film, et le fait est que nous faisions les choses d’une manière qui ne pouvait pas être planifiée.

Cependant, Reeves souligne également que l’histoire de Joker que nous avons appréciée avec Phoenix était censée être, en quelque sorte, plus solitaire. « Joker a toujours été censé être une chose très indépendante comme Joaquin et Todd Phillips le faisaient », explique-t-il. « Il n’y a jamais eu de conversation sur un crossover. Mais c’était très intéressant de voir que nous essayions tous les deux de créer quelque chose à partir de zéro, et que le public était très excité à l’idée que vous puissiez prendre Gotham et lui donner l’impression de faire partie de notre C’est quelque chose que je voulais faire depuis le début.

Dans la même interview, Reeves parle des difficultés initiales d’intégration du film dans l’univers DC, à une époque où il allait mettre en vedette Ben Affleck. Il explique que sa démission lui a donné l’opportunité de faire quelque chose de nouveau et de plus personnel. « Quand Ben a réévalué et décidé que ce n’était pas là où il voulait aller dans sa vie à l’époque, j’ai créé une opportunité d’aller encore plus loin et de créer en fait une toute nouvelle itération du personnage. »

Le Batman est déjà dans toutes les salles de cinéma, et vous pouvez lire notre critique sans spoiler sur ce lien.

Source : GamesRadar