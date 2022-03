Magie : The Gathering, Kamigawa Neon Dynasty, Estampes

Un lot de Wizards of the Coast avec différents éléments de la nouvelle collection Magic: The Gathering, Kamigawa Neon Dynasty, est arrivé dans notre salle de rédaction.

Ce nouvel ensemble se déroule dans un Japon futuriste et technologique, parmi ses cartes on trouve des ninjas, des samouraïs, des dragons, des onis et d’autres références aux traditions et artefacts japonais, des véhicules et des armures avec une coupe plus futuriste.

Azucena Ruiz nous livre un déballage et nous explique les nouvelles mécaniques de ce nouveau set qui comprend un pack de présentation, des packs de brouillons, des packs d’édition, un booster collector et un deck préconstruit Commander : « Des améliorations partout ».

À l’intérieur du pack de présentation, nous trouverons 6 brouillons d’enveloppes, la différence entre les brouillons d’enveloppes, les boosters et les collectionneurs, est le nombre de cartes, la rareté et le traitement de celles-ci (feuille, cartes sans cadre ou avec des cadres spéciaux ) que l’on peut trouver dans chacune d’elles, étant brouillon celui qui est le moins rare, mythique et avec traitement d’aluminium que l’on peut trouver et Collector celui qui contient le plus de ces cartes.

De nouvelles alternatives pour rivaliser

En plus de ces enveloppes, qui, dans les tournois de présentation, serviront à créer le jeu avec lequel nous y concourrons, nous trouverons un séparateur, une carte commémorative de la présentation, avec un traitement en feuille et l’année imprimée dans un coin et une collection de symboles de vingt faces.

Ces packs peuvent être réservés pour jouer lors de la présentation en magasin ou vous pouvez les recevoir à la maison et configurer votre propre jeu avec des amis. C’est le moment idéal pour se lancer dans les tournois car c’est à ce moment que tout le monde voit le set pour la première fois.

La collection est disponible physiquement dans les magasins, où vous pouvez également vous renseigner sur les différents tournois, et numériquement via Magic: The rassemblement Arena, à partir du 10 février.





