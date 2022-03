EA envisage de rompre avec la Russie également dans la saga F1

La guerre provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine continue d’affecter tous les secteurs, et les jeux vidéo ne font pas exception. L’une des entreprises qui prend le plus de mesures est Electronic Arts, suspendant les ventes de ses jeux en Russie, une mesure qui pourrait être atteinte par d’autres plus sévères, ce qui pourrait affecter le prochain épisode de la Coupe du monde de Formule 1, F1 2022 , responsable de Codemasters.

Pour le moment, la société canadienne a déjà retiré de FIFA 22 à la fois l’équipe nationale russe et les équipes du pays d’Europe de l’Est. Cette semaine, nous avons pu prendre connaissance de cette décision concernant le simulateur de football. « Nous tiendrons nos communautés au courant de toutes les actions que nous entreprendrons, et nous remercions les joueurs pour leur patience », ont-ils déclaré d’EA. Ainsi, ils restent « solidaires du peuple ukrainien, et comme tant de voix dans le monde du football, nous appelons à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine ».

Cette mesure a atteint NHL 22, après avoir également éliminé la sélection non seulement de la Russie, mais aussi de la Biélorussie, ainsi que des équipes participant aux compétitions de l’IIHF. Mais ce n’est pas le cas, puisque comme nous l’avons dit, la Formule 1 sera également touchée.

Des changements en Formule 1 ?

Bien qu’il n’y ait pour l’instant aucune annonce officielle d’EA, on s’attend à ce que les changements dans le calendrier officiel des compétitions aient des conséquences en F1 2022. Ce qui est officiel, c’est que la FIA a résilié le contrat avec le Grand Prix de Russie, qui cette année allait se tenir à Saint-Pétersbourg au lieu de Sotchi, on s’attend donc à ce que ce soit le premier changement que nous voyons se refléter dans le jeu vidéo, mais probablement pas le seul.

« Nous n’avons pas encore annoncé de nouvelles concernant F1 2022. Nous sommes en pourparlers avec l’organisation de la Formule 1 sur le calendrier de la saison prochaine, et nous nous alignerons sur ces plans », ont-ils déclaré d’EA. Mais alors que la FIA n’a pas encore mis son veto aux pilotes russes, le Grand Prix de Grande-Bretagne, disputé à Silverstone, a fait de même avec Nikita Mazepin, tandis que l’écurie Haas se demande quoi faire du parrainage d’Uralkali, une société russe de engrais, avec lesquels il faut espérer que d’autres actions de ce type arriveront à l’avenir.

Source : industrie des jeux