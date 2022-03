La Planète des singes 4 en cours avec Wes Ball comme réalisateur : tournage en 2022

Planet of the Apes 4 sera bientôt une réalité. Cela a été confirmé par le président de 20th Century Studios dans une récente interview accordée à The Hollywood Reporter (via Collider), assurant que Planet of the Apes 4, le quatrième volet de la saga débutée en 2011, est sur le point de démarrer la production. . Tant et si bien que le tournage commencerait à la fin de cette année sous la direction de Wes Ball avec une première prévue entre 2023 et 2024. Tout cela après l’acquisition de Fox par Disney, une entreprise qui a parmi ses projets de revitaliser un tel franchise cinématographique populaire. .

Science-fiction post-apocalyptique avec des singes

Ainsi, Disney entend poursuivre la saga débutée en 2011 avec L’Origine de la planète des singes avec James Franco et Andy Serkis donnant vie à l’iconique singe César, qui deviendra plus tard le chef de la rébellion des singes dans L’Aube. La planète des singes de 2014 et La guerre pour la planète des singes de 2017, tous deux réalisés par Matt Reeves, réalisateur du nouveau The Batman.

« Nous attendons le brouillon du scénario, nous pensons que nous l’aurons très bientôt. L’équipe espère commencer à tourner à la fin de l’été, peut-être au début de l’automne. Wes Ball sera en charge de la réalisation », confie Steve Abell, responsable des 20th Century Studios à travers une interview dans laquelle il a également mis en avant la production d’Avatar 2 de James Cameron.

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur le casting ou l’histoire qui racontera une quatrième partie qui n’a pas non plus de titre définitif. Wes Ball est responsable de la trilogie Maze Runner, un travail qui lui a valu l’attention des producteurs de Planet of the Apes 4 pour éventuellement diriger une nouvelle trilogie qu’il écrirait également. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie précise pour ce quatrième volet de La Planète des singes.

source | Le journaliste hollywoodien via Collider