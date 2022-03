GTA Online : bonus pour les kills commandés, caches gratuites et actualités du 3 au 10 mars

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois, avec des bonus de double GTA$ et RP en kills à la commande et 200 000 GTA$ supplémentaires si vous parvenez à en terminer trois , et profitez d’une réserve de ravitaillement entièrement gratuite avec des grenades, des bombes collantes, des munitions, des armures et de la santé.

Toute l’actualité hebdomadaire de GTA Online

« Lorsque vous terminez votre premier meurtre réussi, vous pouvez appeler Franklin de n’importe où en mode libre pour en demander un autre. Franklin s’attend à recevoir une avalanche de demandes de ses clients, alors ne vous coupez pas et appelez-le souvent pour voir s’il y a de nouvelles commandes disponibles », nous disent-ils de Rockstar Games.

D’autre part, vous pouvez obtenir le triple GTA&RP sur les batailles commerciales et les dommages criminels, le double GTA$ et RP sur les missions Last Play et Last Stand (Remix) de Gerald, et le Dinka Sugoi si vous parvenez à terminer les trois premiers dans les courses de poursuite. 5 jours cette semaine.

« N’oubliez pas de vous arrêter au Diamond Casino & Resort pour tenter votre chance à la roue de la fortune. Le grand prix de cette semaine est le Vapid Flash GT, un SUV qui a l’air aussi bien dans un parking de centre commercial que dans la boue sur un circuit de rallye tout-terrain », tandis que les véhicules d’essai sont le Dinka Sugoi, l’Annis S80RR et l’Albany V-STR.

Les remises de cette semaine sont : 30 % sur le fusil lourd, les finitions d’armes The Contract, toutes les munitions et les gilets pare-balles, ainsi que 25 % sur le pistolet paralysant à bobine et le lanceur EMP compact à bobine.

Enfin, et comme d’habitude, les joueurs qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront un bonus de 100 000 GTA$ pour avoir joué cette semaine.

source | Jeux de rock star