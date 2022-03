Célébrez l’anniversaire de FUT dans FIFA 22 avec des récompenses gratuites

FIFA 22 accueille sa promotion annuelle la plus attendue par les joueurs. FUT Birthday célèbre le 13e anniversaire d’Ultimate Team avec une série d’articles exclusifs. Nous vous disons qui est choisi pour l’équipe première et à quoi vous pouvez vous attendre lors de leur célébration.

Tous les joueurs de la première équipe anniversaire de FIFA 22 FUT

ST : Cristiano Ronaldo, 94 ans, Manchester United

BU : Luis Suarez, 93 ans, Atlético Madrid

CM : Kroos, 92 ans, Real Madrid

CDM : Allan, 91 ans, Everton

CAI : Nuno Mendes, 90 ans, Paris Saint-Germain

DD : Di Lorenzo, 89 ans, Naples

LB : Grealish, 89 ans, Manchester City

DC : Bebou, 88 ans, TSG 1899 Hoffenheim

MOC : Kamada, 87 ans, Eintracht Francfort

CDM : Torreira, 87 ans, Fiorentina

AD : Doku, 86 ans, Stade rennais FC

La deuxième équipe sera disponible à partir du vendredi 11 mars. N’oubliez pas que chaque joueur d’anniversaire FUT aura cinq étoiles pour son mauvais pied ou ses mouvements de compétence. Cristiano Ronaldo est le protagoniste absolu du premier tour.

De plus, si vous vous connectez à Ultimate Team avant le 18 mars, vous recevrez un pack de joueurs rares dans le cadre de la célébration. Votre premier jeton d’anniversaire FUT vous sera également ajouté ; vous pouvez en obtenir plus en complétant les défis et les objectifs de création d’équipe. Vous pouvez les échanger contre les récompenses suivantes.

Toutes les récompenses FUT Birthday Swaps

2 jetons – Pack de joueurs rares

3 jetons – Pack de six joueurs entre 83 et 90

5 jetons – Pack ultime

8 jetons – Cristian Ansaldi 88 notation FUT Anniversaire

10 jetons – Pack de joueurs de la première équipe anniversaire FUT (une première équipe uniquement)

10 Jetons – Jean-Paul Boëtius 89 note FUT Anniversaire

14 jetons – 86+ Rating Seven Player Pack

17 jetons – Ezequiel Ávila 90 note FUT Anniversaire

22 jetons – FUT Birthday First Team Player Selection (deux joueurs affichés)

Source : EA Sports