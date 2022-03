Microsoft et Electronic Arts cessent leurs ventes en Russie

Microsoft et Electronic Arts se positionnent sur le modèle des gouvernements occidentaux. Les deux sociétés cessent immédiatement les ventes de leurs produits en Russie, et même les responsables de la FIFA étendent la décision à la Biélorussie.

Déclaration Microsoft : prise en charge de l’Ukraine

« Comme le reste du monde, nous sommes horrifiés, enragés et attristés par les images et les nouvelles qui viennent de la guerre en Ukraine et nous condamnons cette invasion injustifiée, non provoquée et illégale par la Russie », commence Microsoft dans une déclaration énergique publiée sur son site web site officiel. « Nous annonçons aujourd’hui que nous suspendrons toutes les nouvelles ventes de produits et services Microsoft en Russie. »

« En outre, nous coordonnons et travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements des États-Unis, de l’Union européenne et du Royaume-Uni, et nous arrêtons de nombreux aspects de nos activités en Russie conformément aux décisions de sanctions gouvernementales », révèlent-ils. Ils confirment également qu’ils mobilisent leurs ressources pour « aider le peuple ukrainien ». La décision intervient quelques jours après que Mykhailo Fedorov, le vice-Premier ministre ukrainien, a sommé Xbox et PlayStation d’arrêter leur activité en Russie.

FIFA 22

Electronic Arts rejoint également

En revanche, Electronic Arts poursuit sa ligne d’action contre la Russie. En plus de retirer les équipes russes et leur équipe nationale de tous les produits EA Sports FIFA, ils arrêtent désormais leurs ventes à la fois dans le pays et en Biélorussie. « Nous avons pris la décision d’arrêter la vente de nos jeux et contenus, y compris les packages de monnaie virtuelle, en Russie et en Biélorussie tant que le conflit se poursuit », révèlent-ils.

Mais ils vont plus loin : « En conséquence, nos jeux et notre contenu ne seront pas disponibles à l’achat en Russie via l’application EA et Origin, y compris les magasins de jeux. Nous travaillons également avec nos partenaires pour retirer nos titres des magasins et arrêter toute vente dans la région. »

De la part de la société américaine, ils avertissent qu’elle continue d’évaluer « quelles actions entreprendre » dans ses prochains mouvements.

Source : Microsoft | Electronic Arts