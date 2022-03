GTA 5 dévoile toutes ses améliorations graphiques sur PS5 et Xbox Series X|S

Rockstar Games a partagé les améliorations graphiques que nous pouvons attendre de GTA 5 dans ses débuts de nouvelle génération. Ce sera à partir du 15 mars que les utilisateurs de PS5 et Xbox Series X | S pourront accéder à cette version qui, entre autres améliorations, présentera le ray tracing et diverses optimisations techniques.

Comment GTA 5 s’est-il amélioré sur PS5 et Xbox Series X|S ?

L’étude souligne que cette version introduit un niveau graphique comparable aux ordinateurs haut de gamme avec « de nouveaux modes graphiques avec une résolution jusqu’à 4K, un framerate jusqu’à 60 images par seconde, une qualité de texture améliorée, l’option HDR, le ray tracing, des temps de chargement plus rapides, son 3D immersif » et plus encore.

Grand Theft Auto 5 proposera trois modes de visualisation. Le premier, le mode fidélité, ciblera la « qualité visuelle la plus élevée » tout en abaissant son objectif de performances à 30 ips. Le ray tracing sera activé en 4K natif, tandis que sur Xbox Series S, il sera effectué en redimensionnant la résolution. Si vous préférez privilégier la fluidité des images, le mode performance permet de jouer à 60fps avec upscaling 4K (Xbox Series S à 1080p). Enfin, le mode performance RT propose un hybride entre les deux précédents. Vous pouvez jouer avec le ray tracing à 60 images par seconde.

Parmi les ajustements graphiques améliorés, nous pouvons nous attendre à une augmentation du nombre de PNJ et de véhicules dans la ville, à une densité de végétation plus élevée, à un meilleur éclairage et à de meilleurs reflets de l’eau, parmi de nombreux autres éléments techniques et visuels. Les utilisateurs de PS5 peuvent s’attendre à une prise en charge des fonctionnalités intégrées à DualSense, telles que le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs.

GTA Online n’est pas loin non plus. Nous devons vous rappeler qu’à partir du jour du lancement, il apparaîtra comme une application indépendante de GTA 5 ; sur PlayStation, il sera gratuit pendant 3 mois. Si vous jouez dans la dernière génération, vous pourrez transférer votre jeu multijoueur via la plateforme Rockstar Games Social Club.

Les précommandes et le préchargement débuteront le 8 mars. Son édition physique est prévue pour le mois d’avril.

Source : Rockstar