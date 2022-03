John Romero crée un nouveau niveau pour DOOM II dont les bénéfices iront à l’Ukraine

DOOM II reçoit un nouveau niveau appelé One Humanity par son créateur original, John Romero, près de 30 ans après sa sortie originale. Bien que la raison de cette libération curieuse et inattendue ne soit autre que le soutien des victimes en Ukraine à la suite de l’invasion russe qui a lieu ces jours-ci. À tel point que tout l’argent récolté grâce à cette campagne ira à la Croix-Rouge et au Fonds central d’action en cas d’urgence d’Ukraine, comme Romero lui-même l’a annoncé par ses canaux officiels.

Un nouveau niveau pour DOOM II après presque 30 ans

Ainsi, John Romero lui-même n’a pas hésité un instant à se mettre au travail et à développer un nouveau niveau pour DOOM II, rien de plus et rien de moins que 28 ans après sa sortie originale. Il s’agit de One Humanity, un nouveau contenu qui peut désormais être acheté pour seulement 5 euros, devenant à son tour le premier niveau supplémentaire du légendaire jeu vidéo FPS de 1994.

Comme nous le disons, 100% des bénéfices réalisés grâce à la vente de ce nouveau contenu iront à aider les victimes de l’Ukraine causées par l’invasion de l’armée russe. Ce niveau, déjà disponible via le site Web de l’auteur, peut être téléchargé jusqu’à trois fois avec un seul achat et nécessite une copie originale de DOOM II pour fonctionner sur PC. Lors de l’achat, nous recevrons un e-mail avec un lien pour terminer le téléchargement de One Humanity.

Il y a plusieurs répercussions de l’invasion russe de l’Ukraine dans l’industrie du jeu vidéo, du retrait des clubs et de l’équipe russe de FIFA 22 au refus de CD Projekt RED de continuer à vendre ses produits en Russie. D’autre part, GSC Game World a récemment annoncé qu’il arrêtait le développement de STALKER 2 pour mettre ses travailleurs (et leurs familles) en sécurité à Kiev.

source | Jean Romero