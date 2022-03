Le remake de House of the Dead a déjà une date sur Switch: la terreur sur les rails revient

The House of the Dead: Remake, la nouvelle version du célèbre jeu de tir d’arcade de Sega de 1997, a maintenant une date de sortie sur Nintendo Switch. C’est ce qu’a annoncé son éditeur, Forever Entertainment, en confirmant que cette remasterisation graphique du classique de l’horreur d’arcade sera disponible dans l’eShop de la console hybride de Nintendo le 7 avril 2022 au prix de 24,99 euros. Et profitant de l’annonce, les responsables ont partagé une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes.

Le retour du terrifiant jeu de tir d’arcade

Comment pourrait-il en être autrement, c’est le même jeu de 1997, c’est-à-dire un jeu de tir sur rails de style arcade dans lequel vous tirez sur toutes les créatures vivantes (ou plutôt non vivantes) qui croisent votre chemin. Pour ce faire, nous aurons plusieurs armes avec des cadences de tir différentes, comme des pistolets ou des fusils d’assaut, avec la possibilité de jouer accompagné d’un autre joueur en mode local ou d’affronter l’aventure seul.

Parmi les clés du jeu on retrouve :

Affrontez des hordes de morts-vivants dans un jeu de tir rapide sur rail.

Il conserve l’essence du système de jeu original.

Un titre d’arcade classique avec des commandes et des graphismes modernes.

Fins multiples.

Tout cela avec un aspect visuel totalement renouvelé avec des graphismes haute définition et plusieurs extras tels que les fins alternatives précitées, un mode photo des plus curieux, le déblocage de succès et d’armes pour augmenter notre arsenal, un mode horde ou encore une galerie d’ennemis et de boss finaux.

The House of the Dead: Remake ouvre les précommandes le 31 mars et sera disponible le 7 avril 2022.

source | ForeverDivertissement