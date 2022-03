Jeux gratuits et soldés ce week-end (4-6 mars)

Nouveau week-end, nouvelles opportunités pour découvrir des jeux sans surcoût. Entre le 4 et le 6 mars, vous trouverez une variété de rabais et de promotions sur les principales plateformes. Nous vous disons les plus remarquables disponibles sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Ouvrir le travail de bureau sur PC (Steam)

La sortie du Steam Deck a incité Valve à créer un court-métrage jouable dans le monde de Portal. Bien qu’il soit dédié à l’expérience des fonctionnalités de l’ordinateur portable, vous pouvez également y jouer sur votre bureau sans payer un seul euro.

Black Widow et Centipede Recharged sur PC (Epic Games Store)

Epic Games Store poursuit sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. Jusqu’au 10 mars prochain à 17h00 (CET), vous pouvez ajouter les deux jeux sans frais supplémentaires. Une fois que vous l’aurez fait, ils seront liés à votre profil pour toujours. Si vous êtes un joueur Dauntless, vous pouvez également utiliser un pack Epic Slayer.

Jeux d’abonnement

PSPlus

Journées de jeu gratuites avec Gold

Des offres

Playstation

Xbox

changer

pc