The Batman : Y a-t-il une scène après le générique ?

Warner Bros. Pictures présente en première l’un des films les plus attendus de l’année 2022 le 4 mars. The Batman marque le retour de l’un des super-héros les plus connus, un personnage qui a été joué par plusieurs acteurs, mais cette fois prend un autre ton plus policier de la main de Robert Pattinson. Ces dernières années, il est devenu à la mode pour presque tous les films de ce type d’avoir une scène post-générique, ce qui fait se demander si le film réalisé par Matt Reeves suit également cette même ligne.

Est-ce que The Batman a une scène post-générique ?

La réponse à cette question est non, il n’y a pas de séquence à la fin du générique. La seule chose qui ressort à la fin est un point d’interrogation vert, très similaire à celui utilisé par enigma sur le web de ratalada.

Le milliardaire de Gotham, Bruce Wayne, a décidé de lutter contre le crime. Depuis deux ans, il arpente les rues de la ville en tant que Batman, tant de criminels ont commencé à ressentir de la peur dans leur cœur. L’homme chauve-souris plonge dans les ténèbres de Gotham, dans ses enfers.

Il a peu d’alliés, dont son fidèle Alfred Pennyworth (Andy Serkis) et le lieutenant James Gordon, joué cette fois par Jeffrey Wright. La ville a tissé des réseaux de corruption entre les fonctionnaires et les politiciens, de sorte que Batman se présente comme le seul sauveur possible.

Alors que le Chevalier noir enquête, il trouve rapidement une série d’indices cryptiques, nécessitant ses talents de détective pour percer les mystères de la pègre. Il y rencontrera Selina Kyle, également connue sous le nom de Catwoman (Zoë Kravitz). Des méchants comme Penguin (Colin Farrell) ou le gangster Carmine Falcone (John Turturro) apparaissent dans cette histoire, tout comme Enigma (Paul Dono).

Le Batman peut être vu exclusivement dans les salles de cinéma. Pour le moment, il n’y a pas de date confirmée pour son arrivée sur HBO Max Espagne (aux États-Unis, le 19 avril).

source | polygonal