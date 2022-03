Matt Reeves, réalisateur de The Batman, dit qu’il ne travaillerait jamais pour Marvel Studios

Matt Reeves, réalisateur de The Batman avec Robert Pattinson comme protagoniste -un film qui sort en salles aujourd’hui-, a assuré dans une récente interview qu’il ne travaillerait jamais pour Marvel Studios. C’est ainsi que le média Variety le reprend, où le cinéaste a argumenté les raisons pour lesquelles il ne réaliserait pas de long métrage dans le cadre de l’UCM en raison du manque de liberté créative de ses produits. De plus, il a assuré que le cinéma actuel est dominé par les grandes franchises et que le public ne recherche que de grands titres.

DC vs Marvel : différences créatives pour Reeves

Et c’est que Reeves ne montre aucun intérêt pour l’univers cinématographique Marvel malgré sa grande admiration pour Kevin Feige, directeur de l’UCM : « J’ai beaucoup de respect pour Kevin Feige et pour les cinéastes qui travaillent à l’UCM. Mais, pour être honnête, je ne sais tout simplement pas comment j’ai pu être à la hauteur », reconnaît le réalisateur de The Batman, faisant allusion à la nécessité d’avoir son propre espace de création pour travailler.

« Il doit y avoir un espace de découverte pour moi, où je peux avoir une certaine liberté pour trouver mon propre chemin. Si je dois rentrer dans quelque chose qui est déjà trop établi, je pense que je finirais par perdre. Et je ne pense pas non plus qu’ils étaient particulièrement contents de moi dans ce sens-là », reconnaît le réalisateur.

D’un autre côté, Reeves souligne que si vous voulez sortir des films en salles, cela doit passer par une grande franchise, reconnaissant que l’industrie cinématographique actuelle va dans cette direction : « L’industrie a tellement changé que, si vous allez faire un film qui sortira en salles, vous ne ferez rien qui ne soit pas une franchise reconnaissable. Le public va dans cette direction. Je ne dis pas que j’en suis content, je reconnais juste que c’est la situation », conclut Reeves.

Le Batman ouvre dans les salles aujourd’hui.

source | Variété