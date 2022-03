Horizon Forbidden West: c’était son événement de lancement surprenant

Nous parcourons l’excitant Forbidden West depuis quelques semaines maintenant dans Horizon Forbidden West, la nouvelle aventure d’Aloy développée par Guerrilla Games pour les consoles PS4 et PS5. C’est l’une des grandes sorties de l’année 2022, donc pour l’accueillir avec style depuis PlayStation Espagne, ils ont organisé un événement complet plein de surprises et de visages familiers tels que Nathy Peluso, qui a présenté son nouveau clip vidéo EMERGENCIA, et Michelle Jenner , voix d’Aloy dans la version espagnole du titre.

Voici un résumé de ce que l’événement a donné de lui-même, dans lequel le grand prix a également été décerné pour le concours de cosplay organisé dans les semaines précédant la sortie de la suite tant attendue d’Horizon Zero Dawn.

C’était l’événement Horizon Forbidden West

Compte tenu des restrictions liées à la pandémie, toujours actives dans le monde entier, l’événement de lancement s’est déroulé en ligne et tous les téléspectateurs ont pu le suivre via la chaîne PlayStation Spain Twitch. Avec une performance musicale spectaculaire pour lancer la rencontre, divers artistes et musiciens costumés dans l’univers d’Horizon sont montés sur scène pour interpréter l’un des thèmes principaux de l’œuvre. Après cela, une bande-annonce complète et cinématographique du jeu est apparue à l’écran pour nous rappeler les clés du titre à portée de main.

Après cette introduction, Alba Horcajuelo et Ipandarina nous ont accueillis et ont commencé à présenter l’événement. Au cours d’une heure et demie, divers créateurs de contenu et personnalités pertinentes sont apparus, en ligne ou en personne, pour saluer la communauté et célébrer la première du jeu. Paracetamor, Darío Eme Hache, Aroyitt, Javier Ruescas et Rodri Fáez sont quelques-uns de ceux que nous avons pu voir à l’écran avec le battage médiatique à travers le toit pour pouvoir bientôt goûter au titre.

Dans le cadre de la promotion, il a été révélé que du 18 au 22 février, un imposant Garriraptor apparaîtrait sur la Plaza de Callao à Madrid. Au cours de ces journées, nous avons pu nous approcher pour prendre quelques photos avec l’imposante bête métallique, en plus de participer à un concours pour gagner une édition Regalla signée par Michelle Jenner elle-même.

En parlant de récompenses, la prochaine personnalité à monter sur scène était Andrea Compton, une créatrice de contenu qui, avec Illisia, a joué dans un spot axé sur le fait de devenir Aloy grâce aux talents de cosplay de son compagnon. Avec un premier prix axé sur l’offre d’une PlayStation 5, une édition Regalla du jeu et 500 € en cash, c’est Laliluleahlo (Leah_Cosplay) l’heureuse gagnante qui a remporté ce pack.

Nathy Peluso est ensuite montée sur scène pour parler de ses impressions sur le jeu et nous offrir une série de réflexions sur la création d’EMERGENCIA, sa nouvelle chanson avec un clip vidéo en collaboration avec PlayStation pour le jeu :

«Ce fut une performance artistique qui m’a rendu très excité. J’ai pensé à ce que je pouvais faire avec toute cette énergie rouge ou marée qui la surprend (Aloy) et tout d’un coup tout commence à se détruire. Je pensais que nous pourrions faire référence à ce rouge avec l’une des tenues de la vidéo et créer un personnage à travers les mouvements. J’ai également été inspiré par le protagoniste pour créer la tenue du désert, car cela m’a rappelé l’armure qu’elle porte dans le jeu. Ça a été un travail artisanal de joindre les deux parties (musique et jeu vidéo) et d’en faire une expérience », a commenté le chanteur.

Les dents longues d’avoir dû attendre jusqu’à minuit pour profiter du clip vidéo, les présentateurs ont cédé la place aux membres du podcast de Fifth Level : Jen Herranz, Borja Pavón et Oriol Vall-Llovera, qui ont offert leurs premières impressions et une phrase de manière sommaire de ce qu’ils ont pensé de leur premier contact avec Horizon Forbidden West.

Michelle Jenner est venue à l’événement pour nous parler de son expérience en jouant à nouveau avec Aloy : « C’est très amusant, un grand luxe pour moi de pouvoir entrer dans le skin de cette guerrière et me sentir comme elle même pour un petit moment. C’est merveilleux en tant qu’actrice de pouvoir faire partie de cet univers de batailles, de machines et autres. C’est un honneur qu’ils aient de nouveau compté sur moi dans cette affaire ». De plus, l’actrice s’est émue de voir une vidéo de compilation en direct avec plusieurs témoignages, dont celui de son propre père, pour la féliciter pour son travail en jouant encore une fois Aloy.

Pour offrir quelque chose de plus qu’un spectacle lié à la protagoniste et à ses compétences, Inés de Velasco, une athlète olympique de tir à l’arc, est apparue pour faire une démonstration et Michelle a été encouragée à tenter sa chance, avec un résultat surprenant qui ferait trembler le tremblement de terre le plus imposant. . Après cela, l’événement s’est finalement terminé, nous laissant impatients d’activer le jeu à 00h00 afin que nous puissions commencer notre grande aventure dans l’Ouest interdit.

Nous vous rappelons qu’Horizon Forbidden West est déjà disponible en cinq versions différentes exclusivement pour les consoles PS4 et PS5 : Standard Edition (sur PlayStation Store ou en magasin à 79,99 € (PS5) ou 69,99 € dans le cas de la version PS4, Digital Deluxe Edition (pour 89,99 € dans le PS Store), Edition Spéciale, Edition Collector et Edition Regalla (disponible exclusivement dans les magasins GAME dans le cas de l’Espagne).