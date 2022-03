Babylon’s Fall plante sur PC avec un pic de seulement 650 joueurs

Après des années de développement, Babylon’s Fall est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Il est développé par les créateurs de Bayonetta 3 et NieR : Automata, Platinum Games, qui ont assisté à une première Steam très peu flatteuse. Ce titre en ligne produit par Square Enix a récolté un pic de joueurs simultanés de seulement 650 utilisateurs (SteamDB), un chiffre pyrrhique très éloigné des chiffres des autres jeux vidéo d’entreprise.

Comme enregistré par VGC, Marvel’s Avengers comptait 28 000 joueurs simultanés lors de son lancement, un chiffre qui a chuté au fil des semaines. De Square Enix, ils ont reconnu que le produit n’avait pas répondu aux attentes, bien que le studio Crystal Dynamics ait continué à développer du contenu. D’autre part, un autre des titres en ligne de l’éditeur de Final Fantasy et Tomb Raider, Outriders, a commencé son voyage avec 125 000 joueurs simultanés.

La chute de Babylone sur SteamDB.

Collaboration entre Babylon’s Fall et NieR: Automata

La première saison de Babylon’s Fall, The Eternal Ziggurat, propose un événement chronométré inspiré de NieR: Automata, contenu supervisé par Yoko Taro et Takahisa Taura, réalisateur et concepteur de jeu, respectivement. En plus des skins 2B, 9S et A2, les joueurs pourront profiter de récompenses exclusives et de missions spéciales, entre autres nouveautés.

Platinum Games continue de travailler sur Bayonetta 3 et Project GG Pendant ce temps, le directeur de ce dernier, Hideki Kamiya, a révélé qu’il était sérieusement intéressé par la résurrection de Scalebound, un jeu qui allait sortir exclusivement sur Xbox One, mais que Microsoft a décidé annuler. Kamiya aimerait s’entretenir avec Phil Spencer, responsable du département des jeux vidéo de Redmond, pour chercher un point de rencontre sur la possible continuité de l’IP.

Babylon’s Fall peut être joué sur PS4, PS5 et PC. Vous pouvez découvrir tous les détails de son lancement, les éditions et le prix dans cet article.

source | VGC, SteamDB