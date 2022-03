Les créateurs de Cyberpunk 2077 et The Witcher suspendent les ventes en Russie et en Biélorussie

Le studio polonais CD Projekt RED a décidé d’arrêter les ventes de ses jeux en Russie et en Biélorussie. Cela a été annoncé dans une déclaration officielle, où ils ont exprimé leur soutien à l’Ukraine dans la guerre qui se déroule après l’invasion de Poutine. Les développeurs derrière The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077 possèdent également GOG.com, une plateforme qui n’opérera plus dans ces pays.

« A la suite de l’invasion militaire russe de notre pays voisin, l’Ukraine, CD Project Red a décidé d’arrêter les ventes de ses jeux en Russie et en Biélorussie », expliquent-ils sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, nous commençons à travailler avec nos partenaires pour suspendre les ventes numériques et arrêter l’expédition du stock numérique des produits de CD Project Group, ainsi que tous les titres distribués sur la plateforme GOG pour les territoires de la Russie et de la Biélorussie. »

CD Projekt RED soutient l’Ukraine

Selon le communiqué, la société « se tient aux côtés du peuple ukrainien ». Et ils ajoutent. « Bien que nous ne soyons pas une entité politique ayant une capacité directe à influencer les affaires de l’État, et que nous n’aspirons pas à en être une, nous pensons que les organisations commerciales, lorsqu’elles sont unies, peuvent avoir le pouvoir de conduire un changement global dans l’esprit et le cœur des gens. . des gens ordinaires ».

CD Projekt RED admet que les joueurs russes et biélorusses, « des individus qui n’ont rien à voir avec l’invasion par l’Ukraine », seront affectés par la décision. « Mais avec cette action, nous voulons réactiver la communauté mondiale pour parler de ce qui se passe au cœur de l’Europe. »

La Pologne est le voisin de l’Ukraine, donc les réfugiés de la guerre affluent dans le pays en masse. Pendant ce temps, l’armée de la Fédération de Russie continue de pilonner le pays, malgré le fait que les négociations entre l’Ukraine et le Kremlin aient ouvert la porte à la mise en place d’un couloir humanitaire.

source | CDPR